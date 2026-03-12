AVILOO Flash Testi ile bataryanızın "Sağlığı" hakkında bilgi edinin!

İlandır...

Çevreci ve verimlilik çözümlü yaklaşımla gerek dünya genelinde gerekse ülkemizde kullanım ağını genişleten bu araçların satış sayısı artmaya devam ederken satış sonrası hizmet ve bakım maliyetlerine yönelik çözüm arayışı da sürüyor.

Özellikle elektrikli araç kullanıcıları, hemen her geçen gün yeni teknolojik gelişmeler paralelinde araçlarında yaşanacak teknolojiyi takip etmek durumundalar. Elektrikli araç altyapısının geliştirilmesi için gerek menzil gerekse batarya ömrüne yönelik düzenlemelere start verilirken farklı markaların ortaya koydukları dijital gelişmelerin takibi de araç kullanıcılarının dikkatinden kaçmıyor. Bu noktada batarya kullanımı ve ömrü daha çok ön plana çıkıyor.

Batarya hassasiyeti

Elektrikli otomobillerde kilometreden ziyade batarya sağlığını korumak önem arz ediyor. Elektrikli otomobillerde bataryalar araç maliyetinin yüzde 40'ı ile yüzde 50'sine denk geliyor. Kısaca tanımlamak gerekirse, bataryası bitik bir araç almak, motoru bitik iki araba almakla aynı maliyete denk gelebiliyor. Konunun bu derece hassas olması bu süreçte nelerin yapılıp yapılmaması da ayrı bir önem kazanıyor.

AVILOO Flash Testi ile çözüm

Bu bağlamda Otorapor 'un kullanıcılara sunduğu çözüm devreye giriyor. AVILOO Flash Testi ile sadece 3 dakikada elektrikli otomobilinizin batarya sağlık skorunu öğrenebilirken aracınızı sertifikalandırabiliyorsunuz. Batarya sağlık skoru, hücre seviyesinde arıza tespiti, aynı araç modelleriyle global ölçekte karşılaştırma tablosu gibi bilgilerin yer aldığı bağımsız batarya sertifikası, elektrikli aracın bataryası hakkında tüm bilgileri kullanıcılara sunuyor.

Kontrol süreci önemli

Otorapor Oto Ekspertiz bağımsız ve tarafsız bir şekilde aracın batarya sağlığını ölçerken menzilin önemli bir göstergesi olarak bataryanın sağlık durumunu analiz ediyor. Bataryanın en küçük yapı taşı konumundaki hücre seviyesinde analizler yapılırken herhangi bir arızanın olup olmadığı da kurum tarafından raporlanıyor.

AVILOO cihazı sadece veri okuduğu için aracın garantisini etkileyen herhangi bir durum söz konusu olmuyor.

Aracınızın AVILOO batarya sağlığı ölçüm cihazlarına uyumlu olup olmadığının ise kontrol edilmesi gerekiyor. Marka ve model seçerek aracınızın bu sistemin kapsamında olup olmadığına bakabilirsiniz.