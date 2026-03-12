MSB: İran'dan ateşlenen mühimmat imha edildi
Yargıtay'a 8 yeni üye seçildi
Ankara'da çocuk istismarı davası: İlk celsede 2 sanık tutuklandı
Hükümlü ve tutuklulara açık görüş izni
Ulaştırma Bakanı'ndan özelleştirme iddialarına: Otoyol ve köprüler satılmayacak
Belediye aşevinde skandal: Yarış atını kavurma yaptılar!
Benzin ve motorine zam geldi
Kuşadası Belediye Başkanı gözaltına alındı
Altın fiyatlarında son durum
Okullarda ikinci ara tatil bugün başlıyor
Bayram öncesi ikinci el araç piyasasında hareketlilik bekleniyor
Emeklilere ikramiye ve aylık ödemeleri yarın başlıyor
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: İşte Türkiye'nin en yaşlı illeri
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Sizinle top gibi oynayacaklar!
Gıda sahtekarları listesi güncellendi: Aralarında belediye de var!
Bakan Göktaş'tan BM'de 'İsrail' protestosu: Salonu terk etti!
Bakan Işıkhan duyurdu: Reçete Hizmet Bedellerine iyileştirme geldi
Ankara'da korkutan deprem: Merkez üssü Haymana!
Kanun teklifi TBMM'de: Alkol üreticileri etkinliklere destek olamayacak
80 bin davayı bitirecek kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
EPDK izin verdi: Zorunlu petrol stokları piyasaya açılıyor
Türkiye'de 'sessiz tehlike': Her 7 erişkinden biri böbrek hastası
TCMB'nin faiz kararına uzmanlar ne dedi?
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi bayram sonrası Meclis'te
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Mobil iletişimde 5G dönemi 1 Nisan'da başlayacak
Bakan Şimşek: Program öngörüsünün üzerine çıkabilir
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
Bakan Bayraktar: Karadeniz'de iki yeni sondaja başlıyoruz
İstanbul'da ihtiyaç sahibi öğrencilere aylık 2 bin lira kantin desteği
AVILOO Flash Testi ile bataryanızın "Sağlığı" hakkında bilgi edinin!

Elektrikli araçlar her geçen gün hayatımızdaki yerini genişletirken trafikteki ağırlığını da hissettirmeye başladı.

AVILOO Flash Testi ile bataryanızın

Çevreci ve verimlilik çözümlü yaklaşımla gerek dünya genelinde gerekse ülkemizde kullanım ağını genişleten bu araçların satış sayısı artmaya devam ederken satış sonrası hizmet ve bakım maliyetlerine yönelik çözüm arayışı da sürüyor.

Özellikle elektrikli araç kullanıcıları, hemen her geçen gün yeni teknolojik gelişmeler paralelinde araçlarında yaşanacak teknolojiyi takip etmek durumundalar. Elektrikli araç altyapısının geliştirilmesi için gerek menzil gerekse batarya ömrüne yönelik düzenlemelere start verilirken farklı markaların ortaya koydukları dijital gelişmelerin takibi de araç kullanıcılarının dikkatinden kaçmıyor. Bu noktada batarya kullanımı ve ömrü daha çok ön plana çıkıyor.

Batarya hassasiyeti

Elektrikli otomobillerde kilometreden ziyade batarya sağlığını korumak önem arz ediyor. Elektrikli otomobillerde bataryalar araç maliyetinin yüzde 40'ı ile yüzde 50'sine denk geliyor. Kısaca tanımlamak gerekirse, bataryası bitik bir araç almak, motoru bitik iki araba almakla aynı maliyete denk gelebiliyor. Konunun bu derece hassas olması bu süreçte nelerin yapılıp yapılmaması da ayrı bir önem kazanıyor.

AVILOO Flash Testi ile çözüm

Bu bağlamda Otorapor 'un kullanıcılara sunduğu çözüm devreye giriyor. AVILOO Flash Testi ile sadece 3 dakikada elektrikli otomobilinizin batarya sağlık skorunu öğrenebilirken aracınızı sertifikalandırabiliyorsunuz. Batarya sağlık skoru, hücre seviyesinde arıza tespiti, aynı araç modelleriyle global ölçekte karşılaştırma tablosu gibi bilgilerin yer aldığı bağımsız batarya sertifikası, elektrikli aracın bataryası hakkında tüm bilgileri kullanıcılara sunuyor.

Kontrol süreci önemli

Otorapor Oto Ekspertiz bağımsız ve tarafsız bir şekilde aracın batarya sağlığını ölçerken menzilin önemli bir göstergesi olarak bataryanın sağlık durumunu analiz ediyor. Bataryanın en küçük yapı taşı konumundaki hücre seviyesinde analizler yapılırken herhangi bir arızanın olup olmadığı da kurum tarafından raporlanıyor.

AVILOO cihazı sadece veri okuduğu için aracın garantisini etkileyen herhangi bir durum söz konusu olmuyor.

Aracınızın AVILOO batarya sağlığı ölçüm cihazlarına uyumlu olup olmadığının ise kontrol edilmesi gerekiyor. Marka ve model seçerek aracınızın bu sistemin kapsamında olup olmadığına bakabilirsiniz.

