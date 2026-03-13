Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Simitçi cinayetinin arkasından Barış Boyun çetesi çıktı

Yalova'da simitçi Ramazan Elkıtay'ın evinin önünde öldürüldüğü olayda talimatın Barış Boyun çetesinden geldiği belirlendi. Savcılık iki sanık için 29'ar yıl hapis cezası istendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2026 14:50, Son Güncelleme : 13 Mart 2026 14:52
Simitçi cinayetinin arkasından Barış Boyun çetesi çıktı

Yalova'da simitçi Ramazan Elkıtay'ın evinin önünde silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, elebaşılığını Barış Boyun'un yaptığı suç örgütünün yönlendirdiği iki sanık için 29'ar yıla kadar hapis cezası istendi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 7 Aralık 2024'te Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Cem Sokağı'ndaki evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Ramazan Elkıtay'ın hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

SANIKLARDAN BİRİ 18 YAŞINDA, DİĞERİ 19

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 16 sayfalık iddianamede, cinayetin işlendiği tarihte 18 yaşından küçük olan sanıklar A.F. (18) ile K.B. (19) tarafından olayın gerçekleştirildiği belirtildi.

TALİMAT YUNANİSTAN'DAKİ ÇETE ÜYELERİNDEN

İddianamede, suç örgütünün, Yunanistan'da bulunan üyeleri S.Ö. ve V.A. ile İstanbul'daki H.B. aracılığıyla sanıklarla irtibat kurduğu, Elkıtay'ın öldürülmesi için bu kişilerin talimat verdiği ifade edildi.

CİNAYET KARŞILIĞINDA 1 MİLYON LİRA

Elkıtay'ı öldürmeleri karşılığında 1 milyon lira ve Yunanistan'a kaçırılma vaadiyle suç örgütünün sanıkları harekete geçirdiği vurgulanan iddianamede, olaydan bir gün önce örgüt üyeleriyle görüntülü görüşen sanıkların, cinayet için hazırlık yaptığı, saldırıda kullanılacak silahın ise İstanbul'dan temin edildiği bilgisine yer verildi.

İddianamede, sanıklardan A.F.'nin olay günü Yalova'ya gelerek maktulün simit tezgahı çevresinde ve evinin bulunduğu bölgede keşif yaptığı belirtilerek daha sonra maktulün evine girmesini bekleyen A.F'nin, Elkıtay kapıyı açtığı sırada silahla 5 kez ateş ederek olay yerinden kaçtığı ifade edildi.

Olaydan sonra A.F'nin İstanbul'a, K.B'nin ise taksiyle Kırşehir'e gittiği anlatılan iddianamede, her iki sanığın da polis ekiplerince kısa sürede yakalandığı kaydedildi.

TANIK İFADELERİ

Dosyada ifadesi yer alan tanıklardan maktulün eşi, kocasının 3-4 yıl önce gayrimeşru işlerle uğraşan insanlarla görüştüğünü, son bir ayda ise tedirgin olduğunu beyan etti.

Yine dosyada tanık sıfatıyla ifade veren G.E. de maktulün örgüt üyeleri H.B, V.A. ve S.Ö'nün adamı olduğunu ancak daha sonrasında bu kişilerin aleyhine muhbirlik yapması nedeniyle öldürülmek istendiğini anlattı.

ÖRGÜTÜN GENÇLERİ HEDEF ALDIĞI TESPİTİ

İddianamede, suç örgütünün özellikle ekonomik açıdan dezavantajlı ve aile yapısı zayıf gençleri hedef alarak örgüte kazandırdığına işaret edildi.

Örgüte katılan çocukların gittikleri yer ve mekanlarda Barış Boyun'a şarkılar ithaf ettiği belirtilen iddianamede, örgüt lideri ve yöneticilerini etiketlemek suretiyle kara propaganda yaptıkları, bu sayede özellikle genç yaşta ve suça meyilli olan kitleyi etkileyerek örgüte eleman kazandırdıkları kaydedildi.

Sosyal medya üzerinden propaganda yapan örgütün, gençleri suç eylemlerine yönlendirdiği anlatılan iddianamede, bu kişilerin "kamikaze dron gibi kullanıldığı" değerlendirmesi yer aldı.

29'AR YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamede, sanıklar A.F. ile müşterek fail olması nedeniyle K.B. hakkında kasten öldürme ve suç örgütüne üye olmak suçlarından dava açıldığı belirtildi.

Sanıkların suç tarihinde 18 yaşından küçük olmaları nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet yerine 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası uygulanması, suç örgütü üyeliğiyle toplam 29'ar yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

