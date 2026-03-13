Zonguldak'ta annesini ve anneannesini öldüren sanığa iki kez müebbet

Zonguldak'ta 2023 yılında yaşanan olayda, 34 yaşındaki Rabia Çataklı'nın annesi Şeyda Çataklı ile anneannesi Medine Küçükkaya'yı baltayla öldürdüğü iddia edilmişti.

Olayın ardından gözaltına alınan Çataklı, "üst soya ve kadına karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek nitelikli kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

ADLİ TIP: CEZAİ SORUMLULUĞU TAM

Dava, Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada okunan Adli Tıp Kurumu raporunda, sanığın akıl hastalığı veya zeka geriliğine dair bir bulguya rastlanmadığı ve cezai sorumluluğunun tam olduğu ifade edildi.

Raporda, sanığın suçun işlendiği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabildiği ve davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak bir akli rahatsızlık bulunmadığı belirtildi.

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

Duruşmada Cumhuriyet savcısı, Adli Tıp raporuna dayanarak sanığın annesi ve anneannesine yönelik "üst soya karşı ve kadına karşı canavarca hisle kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü vekili de sanığın herhangi bir indirim uygulanmadan cezalandırılmasını istedi.

SANIK SUÇLAMALARI REDDETTİ

Mahkemede söz alan Rabia Çataklı, olayın bilinçli olarak gerçekleşmediğini savunarak,

"İsteyerek ve bilerek yapmadım. Rahatsızlığımdan kaynaklı bir atak sırasında bu olay yaşandı"

dedi.

Sanık avukatı da suçlamaları kabul etmediklerini belirterek müvekkilinin beraatini veya tahliyesini talep etti.

MAHKEMEDEN İKİ KEZ MÜEBBET KARARI

Mahkeme heyeti, sanığın annesi Şeyda Çataklı ile anneannesi Medine Küçükkaya'yı üst soya karşı kasten öldürme suçunu işlediğine hükmederek iki kez müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.