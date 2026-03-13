Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Okullarda ikinci ara tatil için son ders zili çaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'ye Cerrahpaşa tepkisi
Güvenlik kaynakları: Türkiye savaşın tarafı değildir
Borsada bayram haftası: İşlem günleri ve takas takvimi değişiyor
MSB: İran'dan ateşlenen mühimmat imha edildi
Yargıtay'a 8 yeni üye seçildi
Ankara'da çocuk istismarı davası: İlk celsede 2 sanık tutuklandı
Hükümlü ve tutuklulara açık görüş izni
Ulaştırma Bakanı'ndan özelleştirme iddialarına: Otoyol ve köprüler satılmayacak
Belediye aşevinde skandal: Yarış atını kavurma yaptılar!
Benzin ve motorine zam geldi
Kuşadası Belediye Başkanı gözaltına alındı
Altın fiyatlarında son durum
Bayram öncesi ikinci el araç piyasasında hareketlilik bekleniyor
Emeklilere ikramiye ve aylık ödemeleri yarın başlıyor
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: İşte Türkiye'nin en yaşlı illeri
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Sizinle top gibi oynayacaklar!
Gıda sahtekarları listesi güncellendi: Aralarında belediye de var!
Bakan Göktaş'tan BM'de 'İsrail' protestosu: Salonu terk etti!
Bakan Işıkhan duyurdu: Reçete Hizmet Bedellerine iyileştirme geldi
Ankara'da korkutan deprem: Merkez üssü Haymana!
Kanun teklifi TBMM'de: Alkol üreticileri etkinliklere destek olamayacak
80 bin davayı bitirecek kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
EPDK izin verdi: Zorunlu petrol stokları piyasaya açılıyor
Türkiye'de 'sessiz tehlike': Her 7 erişkinden biri böbrek hastası
TCMB'nin faiz kararına uzmanlar ne dedi?
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi bayram sonrası Meclis'te
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Mobil iletişimde 5G dönemi 1 Nisan'da başlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'ye Cerrahpaşa tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni Cerrahpaşa Tıp Tarihi Müzesi'nin restorasyonu üzerinden eleştirdi. Erdoğan, "Atatürk'ün adını dillerinden düşürmeyenler, mirasına sahip çıkmadı." dedi.

13 Mart 2026 15:23
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde bugün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi 1. Etap Temel Atma Töreni yapıldı.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, "Proje üç etaplı tasarlandı ve eş zamanlı olarak hem inşaata başlanması hem de eğitim ve sağlık hizmetlerinin devam ettirilmesi hedeflendi." dedi.

İBB'YE CERRAHPAŞA TEPKİSİ

Cumhurbaşkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni Cerrahpaşa Tıp Tarihi Müzesi'ndeki görevini yapmadığı gerekçesiyle eleştirdi.

Cerrahpaşa Tıp Tarihi Müzesi'nde Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin en önemli eserlerini barındırdığını söyleyen Erdoğan, müzenin restorasyonu için İBB'nin eski belediye başkanlarından Kadir Topbaş döneminde bir protokol hazırladıklarını anımsattı.

Erdoğan, "Peki 2019'dan sonra ne mi oldu? İstanbul'un başına gelenler protokolün de başına geldi." diye konuştu.

"İBB maalesef yükümlülüklerin hiçbirini yerine getirmedi." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İş siyaset yapmaya, istismar etmeye gelince Atatürk'ün adını dillerinden düşürmeyenler, mirasına sahip çıkmadı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra temel atma törenini gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Hem yeni tıp fakültemiz hem de çiçeği burnunda hizmet binalarımız üniversitemize, İstanbul'a, öğrencilere, hastalarımıza ve yakınlarına hayırlı uğurlu olsun. Bu yapıların inşasında emeği geçen işçi, memur ve mühendislerimize şükranlarımı sunuyorum.

- Hekimlerimizle birlikte tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyor, sağlık ordumuzun her bir mensubuna yürekten teşekkür ediyorum.

- Güçlendirme ve yeniden inşa faaliyetlerini daha etkin bir hale getirmek üzere 2013 yılında yeni bir süreç yönetimi planladık. Hastanemizi başka bir yere taşımamız hem de eski binayı yıkıp, aynı yere yenisini inşa etmemiz gerekiyordu. 2018'den itibaren tüm bu çalışmalar yeni kurulan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa bünyesinde devam ettirildi. Proje üç etaplı tasarlandı ve eş zamanlı olarak hem inşaata başlanması hem de eğitim ve sağlık hizmetlerinin devam ettirilmesi hedeflendi.

İBB'YE CERRAHPAŞA TIP TARİHİ MÜZESİ TEPKİSİ

- Arkeolojik sit alanı içinde yer aldığı için kazı çalışması yapıldı. Binlerce eser gün yüzüne çıkartılıp İstanbulumuzun kültür varlığına eklendi

- Burada Türkiye'nin ilk ve en büyük tıp müzesi olan Cerrahpaşa Tıp Tarihi Müzesi de yer alıyor. Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin en önemli eserlerini barındıran bu müzenin restorasyonunu biz merhum Kadir Topbaş döneminde imzalanan protokolle 2019'da tamamlamıştık.

- Verilen sözler tutuldu, Gazi Mustafa Kemal'in de emaneti olan bir mirasa sahip çıkıldı. Ancak protokol restorasyonla birlikte müze envanterinin bakım ve sergilenmesiyle ilgili süreçleri de kapsıyordu. Peki 2019'dan sonra ne mi oldu? İstanbul'un başına gelenler protokolün de başına geldi.

- İş yapmama, bahane üretme siyasetinin kurbanı oldu. İBB maalesef yükümlülüklerin hiçbirini yerine getirmedi. Bundan dolayı müzedeki 40 bini aşkın eserin tanzimi için gerekli çalışmalar uzun süre yapılamadı. İş siyaset yapmaya, istismar etmeye gelince Atatürk'ün adını dillerinden düşürmeyenler, mirasına sahip çıkmadı.

16 HİZMET BİNASININ RESMİ AÇILIŞI YAPILDI

- Bugün dört farklı yerleşkede 16 hizmet binasının da resmi açılışını yapacağız. Üniversitemizin Avcılar yerleşkesinde rektörlük ve idari birimler binası, fakülte, enstitü ve meslek yüksek okulu, öğrenci kültür merkezi ile su sporları tesisinin de yer aldığı toplam 12 yapıyı hizmete veriyoruz. Cerrahpaşa Yerleşkesi'nde tarihi başhekimlik ve klinik binalarını, Büyükçekmece yerleşkesinde güçlendirme çalışmaları tamamlanan kız öğrenci yurdumuzu ve Bakırköy'de ise güçlendirme işlemleri tamamlanan Sağlık Bilimleri Fakültemizi hizmete alacağız.

