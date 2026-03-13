Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Sadece 1 penaltı atışı için 226 km yol gidecekler!

Edirne Süper Amatör Lig'de 1 Mart'ta oynanan ve 3-3 devam ederken uzatmalarda hakemin penaltı kararı sonrası tatil edilen İpsalaspor-Yeniimaretspor maçı hakkında şok bir karar verildi. İl Tertip Komitesi, maçın sadece penaltı atışının kullanılması için yeniden oynanmasına hükmetti. Karara tepki gösteren Yeniimaretspor Başkanı Şahin Kırbiç, "Bir atış için 226 kilometre yol yapacağız, maliyet belimizi büküyor" dedi.

Sadece 1 penaltı atışı için 226 km yol gidecekler!

1 Mart'ta oynanan Süper Amatör Lig karşılaşmasında İpsalaspor ile Yeniimaretspor, normal süresi 3-3 eşitlikle tamamlanan maçta karşı karşıya geldi. Mücadelenin hakemi, karşılaşmanın sonuna 7 dakikalık uzatma ekledi. Uzatma bölümünde İpsalaspor aleyhine penaltı kararı verildi. Penaltı noktasını gösteren hakemin kararına tepki gösteren İpsalaspor kalecisi, kaleye geçmeyi reddetti. Bir süre bekleyen hakem, karşılaşmayı tatil etti.

Daha sonra, karşılaşmanın yalnızca penaltı atışının kullandırılması suretiyle tamamlanmasına karar verildi.

Kararla birlikte maçın, gelecek hafta çarşamba günü İpsala İlçe Stadı'nda penaltı atışıyla yeniden başlayıp tamamlanması planlanıyor.

- "Karara itiraz ettik"

Yeniimaret Spor Kulübü Başkanı Şahin Kırbiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kararın kendilerini şaşırttığını söyledi.

Karşılaşmanın 90+7'nci dakikasında lehlerine penaltı kararı verildiğini belirten Kırbiç, yoğun itirazların ardından İpsalaspor kalecisinin kaleye geçmemesi nedeniyle penaltıyı kullanamadıklarını ifade etti.

Hakemin topu alarak soyunma odasına gittiğini ve maçın devam etmediğini anlatan Kırbiç, birkaç gün sonra İl Tertip Komitesiyle görüştüklerini dile getirdi.

Hakem raporunun eksik olduğu ve gözlemcinin rapor yazmadığı bilgisinin kendilerine iletildiğini aktaran Kırbiç, yalnızca penaltı atışı için yeniden İpsala'ya gitmelerinin istendiğini söyledi.

Kırbiç, "Çarşamba günü İpsala'ya gidip sadece penaltıyı kullanacağız ve maç bitecek. Bunun dünyada benzeri olmayan bir karar olduğunu düşünüyoruz. Penaltı için yaklaşık 226 kilometre yol yapacağız." dedi.

Bu durumun kulüp için maliyet oluşturacağını belirten Kırbiç, ulaşım, yemek ve oyuncuların maç başı ücretlerinin kendileri için sorun oluşturduğunu ifade etti.

Karara itiraz ettiklerini kaydeden Kırbiç, çıkacak sonuca göre hareket edeceklerini sözlerine ekledi.

- "Çok trajikomik bir olay"

İpsala Spor Başkanı Deniz Akalın da uzatma dakikalarında verilen penaltı kararının ardından yaşananları şöyle anlattı:

"Uzatmalarda 1-2 dakika kala hakem trajikomik bir penaltı verdi. Penaltının haklı veya haksız olması bir yana, kalecimiz bu karara itiraz ederek kaleye geçmek istemedi. Hakem bir süre bekledikten sonra topu eline alıp maçı önce 3-0 hükmen rakibimize verdiğini söyledi. Futbolcularımız itiraz edince bu kez 'pardon kusura bakmayın, maçı tatil ediyorum' diyerek sahadan ayrıldı."

Akalın, hakem kararlarının amatör kulüpler üzerinde maddi yük oluşturduğunu dile getirdi.

Hakem hatalarını kulüplerin çektiğini ifade eden Akalın şunları söyledi:

"Bence hakem üçlüsünün bu sorumluluğu üstlenmesi gerekir. Çok trajikomik bir olay. Türkiye'de daha önce böyle bir şey yaşandı mı bilmiyorum? Şimdi rakip takım yaklaşık 110 kilometre yol gelerek sonra 110 kilometre dönerek sadece bir penaltı atışı için sahaya çıkacak. Belki bir dakika daha oynanacak ve sonra geri dönecekler. Bunun yolu var, yemeği var, suyu var. Amatör kulüpler zaten borç içinde, kıt kanaat ayakta durmaya çalışıyor. Bu tür hakem hataları olunca insan futboldan da soğuyor. Bir deplasman maçının maliyeti en az 30-40 bin lira. Bir takım bu kadar masraf yapıp sadece bir penaltı için gelip geri dönecek. Gerçekten yazık."

