Akaryakıta bir zam daha geliyor: Eşel Mobil devre dışı kalacak!
Akaryakıtta zam yağmuru dinmiyor! Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre motorine 96 kuruş, benzine 55 kuruş zam yolda. Bu artışla birlikte ÖTV payı sıfırlanacağı için Eşel Mobil devre dışı kalacak ve yeni zamlar artık hiçbir sübvansiyon olmadan tabelaya yansıyacak.
Orta Doğu'da yaşanan savaş ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması küresel petrol ticaretine büyük bir darbe vurdu. Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle akaryakıta zam üstüne zam gelmeye devam ediyor.
EŞEL MOBİL SİSTEM DEVREDE
Petrol fiyatlarındaki dalgalanma sonrası akaryakıtta eşel mobil sistem devreye alındı. Tüketicinin korunması ve enflasyonla mücadelenin desteklenmesi için zamların yüzde 25'i pompaya yansıtılırken, yüzde 75'i ise ÖTV'den karşılanıyor.
AKARYAKIT FİYATLARI SÜREKLİ DEĞİŞİYOR
Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor.
- 5 Mart'ta motorine 3 lira 11 kuruş, benzine 3 lira 68 kuruş, oto gaza ise 16 kuruş zam gelmişti.
- 7 Mart'ta benzinin fiyatı 55 kuruş, motorinin ise 1 lira 14 kuruş artmıştı.
- 8 Mart'ta motorinde 53, benzinde 39 kuruş artış oldu.
- 12 Mart'ta benzine 75 kuruş, motorine ise 1 lira 15 kuruş indirim geldi.
- 13 Mart'ta ise motorine 76 kuruş, benzine ise 47 kuruş zam geldi.
BENZİN VE MOTORİNE ZAM
Akaryakıta peş peşe gelen zamların ardından bir zam daha geliyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; motorine 96 kuruş, benzine ise 55 kuruş zam gelecek.
EŞEL MOBİL DEVRE DIŞI KALACAK
Bu zam sonrası akaryakıttaki ÖTV sona erecek. Yeni bir düzenleme yapılmazsa gelecek zamlar doğrudan pompaya yansıyacak. Böylece eşel mobil sistem devre dışı kalacak.