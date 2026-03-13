Türkiye'de 'sessiz tehlike': Her 7 erişkinden biri böbrek hastası
Hafta sonu hava durumu: Batıda bahar, doğuda kış havası!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bu hafta sonu Türkiye'nin doğusu ile batısı arasında hava durumu farkı keskinleşiyor. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuvvetli yağışlar beklenirken; Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde kar yağışı ve çığ riski uyarısı yapıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2026 17:08, Son Güncelleme : 13 Mart 2026 17:17
Hafta sonu hava durumu: Batıda bahar, doğuda kış havası!

Hafta sonu yurdun doğusunda yağışlı, batısında ise bulutlu bir hava hakim olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, yurtta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çelik, hafta sonu yurdun doğusunda yağış görüleceğini, batısının çoğunlukla parçalı bulutlu geçeceğini bildirdi.

Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağışların görüleceğini belirten Çelik, yağışların Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hafta sonunda yer yer kuvvetli olacağını söyledi.

Yağışların çoğunlukla yağmur şeklinde olacağını ifade eden Çelik, "Rakımı 1300 -1400 metrenin üzerindeki yerlerde, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu yükseklerindeki yağışların kar yağışı şeklinde olmasını bekliyoruz. Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda eğimi fazla olan arazilerde çığ tehlikesi de hala devam ediyor." dedi.

Üç büyükşehirde hafta sonu boyunca parçalı bulutlu bir hava beklendiğini söyleyen Çelik, "Ankara'daki en yüksek sıcaklıklar 15 ila 16 derece, İstanbul'da 12 ila 13 derece, İzmir'de ise 17 ila 18 derece civarında seyredecek." diye konuştu.

