ABD uçağı Irak'ta düştü, 6 mürettebat hayatını kaybetti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) Irak'ta düşen ABD'ye ait KC-135 tipi yakıt ikmal uçağına ilişkin yapılan açıklamada, "Uçaktaki 6 mürettebat üyesinin tamamının hayatını kaybettiği doğrulandı" denildi.

Haber Giriş : 13 Mart 2026 17:50, Son Güncelleme : 13 Mart 2026 18:01
ABD uçağı Irak'ta düştü, 6 mürettebat hayatını kaybetti

ABD ordusundan İran'a karşı yürütülen "Destansı Öfke Operasyonu" sırasında Irak'ta düşen KC-135 tipi yakıt ikmal uçağı ile ilgili yeni açıklama geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sonucunda kazada hayatını kaybeden askerlerin sayısının 6'ya yükseldiğini bildirdi. Açıklamada, "Uçaktaki 6 mürettebat üyesinin tamamının hayatını kaybettiği doğrulandı" ifadeleri kullanıldı.

Olayla ilgili detaylı incelemenin sürdüğü, uçağın düşman ateşi ya da dost ateşi nedeniyle düşmediği belirtildi. Ölen askerlerin kimliklerinin ailelerine haber verildikten sonra kamuoyuna açıklanacağı ifade edildi.

Irak'ta düşmüştü

CENTCOM, gece saatlerinde KC-135 tipi yakıt ikmal uçağının Irak'ta düştüğünü duyurmuştu. Kazanın Destansı Öfke Operasyonu sırasında dost hava sahasında meydana geldiği, kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edilmişti. Olaya 2 uçağın karıştığı belirtilerek, "Uçaklardan biri Irak'ın batısında düşmüş, diğeri ise güvenli bir şekilde iniş yapmıştır. Bu, düşman ateşi veya dost ateşi nedeniyle yaşanmamıştır. Daha fazla detay ortaya çıktıkça kamuoyuna detaylı bilgi verilecektir" ifadeleri kullanılmıştı.

Irak İslami Direnişi, uçağı düşürdüğünü iddia etmişti

Irak'taki İran yanlısı silahlı Şii grupların çatı örgütü olan Irak İslami Direnişi, ABD'ye ait KC-135 tipi yakıt ikmal uçağını hava savunma sistemleri ile düşürdüğünü iddia ederek olayın sorumluluğunu üstlenmişti.

