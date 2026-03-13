Milli Eğitim Akademisi müfredatı kopyala yapıştır mı?

İşte gazete haberindeki Milli Eğitim Müfredatı ile ilgili iddialar ve cevapları;



7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile kurulan Milli Eğitim Akademisi öğretmenlerin hizmet öncesi eğitimlerinde uzun yıllardır ihtiyaç duyulan ve planlanan birçok düzenlemeyi hayata geçirmektedir. 1989 yılında çıkarılan 385 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (3.11.1989), 21'inci maddesinde "Milli Eğitim Akademisi"ne yer verilmiştir. Benzer biçimde 30.4.1992 tarih ve 3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 55'inci maddesinde "Milli Eğitim Akademisi", Milli Eğitim Bakanlığının bağlı kuruluşu olarak yer almıştır. 2006, 2010, 2014 ve 2021 yıllarındaki Milli Eğitim Şüralarında öğretmenlerin meslek öncesi eğitimleri sürekli eleştiri konusu olmuş ve özellikle yeterince uygulama içermemesi yönüyle programların yetersizliği dile getirilmiştir. 1993, 1996, 1999, 2006, 2014 ve en son düzenlenen 2021 yıllarındaki Milli Eğitim Şüralarında kararlarında Milli Eğitim Akademisinin kurulması talebi dile getirilmiştir.



Öğretmenlik Mesleği Kanunu öncesinde Türkiye'de öğretmen adaylarına hizmet öncesinde verilen uygulama eğitimi 96 saat olup bu süre birçok ülke örneklerinin gerisindedir. Milli Eğitim Akademisi bu süreyi dünya ortalamasının üzerine çıkararak öğretmen adaylarının kapsamlı bir uygulama eğitimiyle mesleğe hazırlanmasını hedeflemektedir. 1200 saatlik Milli Eğitim Akademisi Hazırlık Eğitimi Programı'nın 480 saati doğrudan, ders içi uygulamalarla birlikte 600 saati uygulamalı eğitime ayrılmıştır.

Milli Eğitim Akademisi'nin öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitimi programının dışında da üstlendiği önemli görevler bulunmaktadır. Milli Eğitim Akademisi'nde Bakanlığımıza bağlı okul ve kurum yöneticilerine yetiştirme programı uygulanacaktır. Akademide düzenlenecek yönetici eğitimlerinde, yönetici adayları hem yönetim becerileri hem de atanacağı kurumun operasyonel alanları bakımından yetiştirilecektir.



Öğretmenlerin görev öncesi yetiştirilmeleri kadar üzerinde önemle durulması gereken bir konu da görevdeki öğretmenlerimizin sürekli mesleki gelişimlerinin sağlanmasıdır. Milli Eğitim Akademisi, öğretmen ve yöneticilerimizin mesleki gelişiminde önemli bir görevi yerine getirecektir. Akademi, öğretmenlerin alanları ve görev yaptıkları eğitim kademelerini dikkate alarak beşer yıllık dönemler için alan bazlı eğitim programları geliştirerek öğretmen ve yöneticilerin hizmetine sunacaktır. Öğretmenlerimizin kariyer basamaklarında ilerlemeleri ve görevde yükselmelerine yönelik eğitimleri hazırlamak ve uygulamak da Milli Eğitim Akademisi'nin görevleri arasındadır.



İddia 1: Hazırlık Eğitimi Programı'nda, pedagojik formasyonu olmadan hazırlık eğitimine başlayacak öğretmen adaylarına yönelik dersler bulunmuyor



Cevap: Pedagojik formasyonu olmadan hazırlık eğitimine başlayacak öğretmen adaylarının, pedagojik formasyon kapsamında yer alan, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği temel bilgi ve becerileri edinmelerini sağlamak amacıyla, tüm öğretmen adayları için ortak olarak okutulmak üzere Eğitimde Hak ve Sorumluluklar, İnsan ve Öğrenme, Program Okuryazarlığı ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, Veri Temelli İzleme ve Değerlendirme, Dijital İçerik ve Materyal Geliştirme, Eğitim Sürecinin Yönetimi, Eğitimde Rehberlik, Kapsayıcı Eğitim dersleri geliştirilmiştir. Bu dersler pedagojik formasyonu olmadan hazırlık eğitimine başlayacak öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği temel bilgi ve becerileri edinmelerinin yanında pedagojik formasyona sahip adayların da mevcut bilgi ve becerilerini eğitim ortamlarının mevcut yapısına uygun bir biçimde güncellemelerini ve geliştirmelerini sağlayacak biçimde, eğitim fakültelerindeki ve pedagojik formasyon kapsamındaki derslerin tamamlayıcısı niteliktedir. Alan eğitimi bağlamında yer alan program okuryazarlığı, oyunlaştırma ve etkinlik geliştirme, geliştirici (biçimlendirici) değerlendirme, öğretim yöntemleri gibi dersler de benzer yaklaşımla geliştirilmiştir.



Hazırlık eğitimi programıyla öğretmen adaylarına; pedagojik bilgilerin yanında birer entelektüel olarak yetişmelerine zemin oluşturacak iletişim, kültür, sanat becerileri ve sosyal becerileri de içeren geniş kapsamlı bir içerik sunulmaktadır. Böylece öğretmenin kendi alanında derin teorik bilgiye sahip olmanın yanı sıra disiplinler arası ilişkiler kurabilen, bu perspektifle bilgiyi becerilerle tutum ve davranışlara dönüştürebilmenin yöntemlerini uygulayabilen, öğrencinin öğrenme yolculuğunu yönlendirebilen bir aktör olabilmesine imkan verilmektedir.



İddia 2: Hazırlık Eğitimi Programı'ndaki içerikler, yapay zeka ile oluşturuldu



Cevap: Yapay zeka modellerinin sistematiğini dikkate almadan Hazırlık Eğitimi Programı'ndaki içeriklerin, yapay zeka ile oluşturulduğu iddiası, Hazırlık Eğitimi kapsamındaki çalışmaların niteliği ve niceliği dikkate alındığında, ilgili iddialarda bulunanların metin okuryazarlığı konusundaki eksikliklerini gözler önüne sermektedir. Hazırlık Eğitimi Programı'ndaki içerikler akademik bir titizlikle hazırlanmıştır.



Hazırlık Eğitimi kapsamındaki çalışmalar 7528 sayılı Kanun'un yayımlanmasını takiben 2024 yılı Kasım ayında başlatılmıştır. Program geliştirme sürecinde kapsamlı bir durum ve ihtiyaç analizi çalışması yürütülmüştür. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri, eğitim mevzuatı ve politikaları, farklı ülkelerin öğretmen yetiştirme süreçleri, 21. yüzyılda yaşanan güncel gelişmeler değerlendirilmiştir.



Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı koordinasyonunda ilgili birimlerden uzmanların katılımıyla çalışma ekipleri oluşturulmuştur. Bakanlık Birimleri, öğretmen ve okul yöneticileri ile hazırlık eğitimine yönelik beklenti ve ihtiyaçların değerlendirildiği çalıştaylar yapılmıştır. Bakanlık Birimleri ile görev alanları çerçevesinde alan eğitimi kapsamında yer verilecek derslerin programlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmüştür.



Hazırlık eğitimi, Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri çerçevesinde belirlenen teorik ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır. Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri çerçevesini mesleki bilgi (alan bilgisi, alan eğitimi bilgisi, mevzuat bilgisi), mesleki beceri (eğitim ve öğretimi planlama, öğrenme ortamları oluşturma, öğretme ve öğrenme sürecini yönetme, ölçme ve değerlendirme) ile tutum ve değerler (milli, manevi ve evrensel değerler, öğrenciye yaklaşım, iletişim ve iş birliği, kişisel ve mesleki gelişim) oluşturmaktadır.



Program geliştirme sürecinde öğretmen adaylarının daha önce derslerle tekrara yer vermeden, program hedeflerine ulaşmak üzere ders içeriklerinin geliştirilmesi amacıyla, eğitim fakültelerinde okutulan dersler, eğitim bilimleri enstitülerinde lisansüstü düzeyde okutulan dersler, pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına ilişkin usul ve esaslar, Bakanlığımız mesleki gelişim eğitim programları, 7528 sayılı Kanun öncesinde uygulanan aday öğretmen yetiştirme programları, öğretmen nitelikleri ve beklentileriyle ilgili araştırmalar, dünyada Milli Eğitim Akademisi ile benzeri yapıya sahip ülkelerde verilen eğitimler ve öğretmen yeterlikleri, son yıllarda yayınlanmış ulusal ve uluslararası öğretmen eğitimi kapsamındaki raporlar analiz edilmiştir.

Geliştirilen her ders için dersin amacı, dersin kazanımları, dersin içeriği ve haftalık konu dağılımları oluşturulmuş, kullanılacak ve okutulacak kaynaklar belirlenmiştir. Alt komisyonlarca hazırlanan taslak ders içerikleri, Milli Eğitim Akademisi Akademik Kurulu'na sunulmuştur. Kurul, ders içeriklerini detaylı biçimde inceleyerek gerekli düzeltme ve değişiklikler gerçekleştirilmiş, gerekli görülen durumlarda der içerikleri yeniden oluşturulmuştur. Yaklaşık beş ay süren kapsamlı ve titiz inceleme ve değerlendirme sürecinin ardından nihai halini almıştır. Hazırlık eğitimi programın kapsamı, temel yaklaşımı, amaç ve hedefleri ile nihai hali verilen ders içerikleri 10.03.2026 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır.



İddia 3: Sınıf öğretmenliği programında sadece Türkiye Yüzyılı Maarif Programı müfredatı vurgusu var



Cevap: Haber metninde sınıf öğretmenliği programında sadece maarif müfredatı vurgusunun olduğu bunun dışında herhangi bir yenilik getirmiyor iddiası ile akademide yer alan sınıf öğretmenliği alan dersleri ve YÖK'ün sınıf öğretmenliği ders listesi verilmiştir. Söz konusu derslerin benzerliği bulunmamaktadır.



Milli Eğitim Akademisi sınıf öğretmenliği alan derslerinde yer alan "Sınıf Eğitiminde Oyunlaştırma ve Etkinlik Geliştirme" dersi, YÖK lisans programında yer alan "Oyun ve Fiziki Etkinlikler Öğretimi" dersi ile aynı dersmiş gibi gösterilmeye çalışılmıştır. Bu dersler gerek içerik bakımından gerekse işleniş bakımından birbirinden tamamen farklıdır. Oyun ve fiziki etkinlikler dersi bir oyun öğretimi dersi iken oyunlaştırma ve etkinlik geliştirme dersi öğretim sürecinde konunun oyunlaştırılarak öğretilmesi esasına dayanmaktadır.



Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi sınıf öğretmenliği alan dersleri; Resimli Çocuk Kitapları ile Etkileşimli Okuma, Sınıf Öğretmenleri için Okul, Aile, Toplum İş Birliği ve İletişim, Sınıf Eğitiminde Okul Dışı Öğrenme, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İlkokul Programları Okuryazarlığı, Sınıf Eğitiminde Oyunlaştırma ve Etkinlik Geliştirme, Sınıf Eğitiminde Geliştirici (Biçimlendirici) Değerlendirme derslerinden oluşmaktadır. Bu dersler sınıf öğretmenliği alan eğitiminde lisans programlarındaki gibi teorik bilgi dersleri olmayıp doğrudan uygulamaya dönük ve uygulama saati olan derslerdir.



Hazırlık eğitimindeki dersler eğitim fakültelerindeki derslerin alternatifi veya muadili olarak değil; tamamlayıcısı ve öğretmenlik mesleğinin gereklerini etkili biçimde yerine getirmelerine yönelik tasarlanmıştır. 21. Yüzyılda yaşanan güncel gelişmeler, öğretmenlik mesleğinin güncel gereklilikleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli gibi birbiri ile ilişkili birçok alan hazırlık eğitimi programına yön vermiştir.