Kabine üyeleri ve ekonomi yönetiminden, Prof. Ortaylı için taziye mesajı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin yetiştirdiği müstesna değerlerden, kıymetli tarihçi ve bilim insanı Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi, akademi camiası, öğrencileri ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NSosyal hesabından, "Milletimizin tarih hafızasına önemli katkılar sunan, ilmi birikimi ve eserleriyle nesillere ışık tutan kıymetli tarihçimiz Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Ömrünü ilme ve tarihimize adamış değerli hocamıza Yüce Allah'tan rahmet, ailesine, öğrencilerine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Bilimler Akademisi Şeref Üyesi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü Sahibi, ülkemizin müstesna tarihçi ve bilim insanlarından Prof. Dr. İlber Ortaylı beyefendinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Neşeli kişiliği ile tanımaktan, hoş sohbetine tanık olmaktan bahtiyar olduğum kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da NSosyal hesabından, "Türk tarihçiliğinin büyük ismi, kıymetli ilim insanı İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Tarihe olan eşsiz vukufiyeti, engin bilgisi ve nesillere ilham veren anlatımıyla ülkemizin kültür ve düşünce dünyasında silinmez izler bırakan İlber Ortaylı Hocamız, ilmiyle, duruşuyla ve memleket sevdasıyla her zaman saygıyla hatırlanacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." paylaşımını yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türk tarihçiliğinin kutup yıldızı, ülkemizin yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden birisi olan değerli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, akademi camiasına, öğrencilerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Kabine üyelerinden Ortaylı için taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için taziye mesajı yayımladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Ortaylı'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Ortaylı, tarihi anlatmanın ötesinde düşünmeyi, sorgulamayı ve kültürel mirasa saygıyı öğreten müstesna bir ilim insanıydı. Eserleri ve fikirleriyle hafızalarda yaşamaya devam edecek olan İlber Ortaylı hocamız, bıraktığı kıymetli mirasla geçmiş ile gelecek arasında kurduğu köprüyle hatırlanmaya devam edecektir. Merhum Ortaylı'ya Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, paylaşımında, "Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kaleme aldığı eserlerle ardında eşsiz bir miras bırakan, Türk tarihçiliğinde mihenk taşı olan İlber Ortaylı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Tarihçi ve yazar İlber Ortaylı hocamızın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Türk tarihine, akademi dünyasına ve kültürel hafızamıza kıymetli katkılar sunan, bilgisi ve birikimiyle nesiller yetiştiren değerli bir ilim insanını kaybettik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bazı insanlar sadece yaşadıkları döneme değil, geleceğe de iz bırakır. İlber Ortaylı böyle bir isimdi. Geride bıraktığı ilim, düşünce ve kültür mirasıyla daima hatırlayacağımız Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk tarihçiliğinin müstesna isimlerinden Ortaylı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Ömrünü tarih bilincinin güçlenmesine, kültür ve medeniyet birikimimizin gelecek nesillere aktarılmasına adayan sayın Ortaylı, ilim dünyamıza yaptığı kıymetli katkılarla hafızalarda müstesna bir yer edinmiştir. Bu değerli hizmetleri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ile de taltif edilmişti. Sayın Ortaylı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde verdiği Türk İdare Tarihi ve Türk İslam Düşünce Tarihi dersleriyle pek çok öğrenci yetiştirmiş; bizlere de ilmi birikiminden istifade etme imkanı sunmuş kıymetli bir hocamızdı. Merhum Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından "Kıymetli hocamız İlber Ortaylı'nın öğrencisi olma bahtiyarlığını yaşamış biri olarak vefat haberini büyük bir teessürle öğrendim. Kendine has üslubu, engin bilgisi ve anlatımıyla bizlere tarihi sevdiren çok kıymetli bir hocaydı. Kendisini her zaman saygı, minnet ve güzel hatıralarla anacağım. Mekanı cennet olsun." mesajını yayımladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye büyük bir değerini, bir tarih dahisini yitirdi. Ülkemizin yetiştirdiği en müstesna değerlerden, kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, öğrencilerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Başımız sağ olsun." paylaşımını yaptı.