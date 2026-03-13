Ankara'daki şüpheli ölümle ilgili 3 tutuklama

Ankara'da Ramazan Arıkan (44), 16 Kasım 2025 tarihinde saat 22.00 sıralarında eski eşi S.S.'nin ikamet ettiği evde ölü bulundu. Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumu'nun 14 Ocak 2026 tarihli raporunda Arıkan'ın vücudunda hayvanlar için kullanılan yatıştırıcı kas gevşetici ve sakinleştirici etkin maddeler ile epilepsi tedavisinde kullanılan ilaç maddelerinin bulunduğu anlaşıldı.

Soruşturma kapsamında olayın meydana geldiği binanın güvenlik kamera kayıtları incelendi. Arıkan'ın olay günü saat 20.09'da oğlu B.B. ile M.Ü. tarafından eve getirildiği ve ayakta durmakta zorlandığının görüldüğü belirtildi. Yaklaşık bir buçuk saat sonra Arıkan'ın kızı H.S.A.'nın binaya girdiği, kısa süre sonra da eski eşi S.S.'nin eve geldiği anlaşıldı. Bir süre sonra S.S., M.Ü. ve B.A.'nın binadan ayrıldığı, ardından H.S.A.'nın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığı ambulansın adrese geldiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden M.Ü. ile suça sürüklenen çocuk B.A. 10 Mart'ta, S.S. ise bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Arıkan'ın kızı H.S.A. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.