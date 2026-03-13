Bakan Gürlek: İdari yargı daha güçlü ve erişilebilir bir yapıya kavuşturulacak

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Bölge İdare Mahkemesini ziyaret ettiğini belirtti.

Daire başkanları ve idare mahkemeleri başkanlarıyla bir araya gelerek kapsamlı değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini aktaran Gürlek, şunları kaydetti:

"Yargının etkinliğinin artırılması, adaletin hızlı, etkin ve sağlıklı biçimde tecelli etmesi ve vatandaşlarımızın beklentilerinin en iyi şekilde karşılanması amacıyla yürütülen çalışmaları ele aldık. İdari yargının daha güçlü, daha erişilebilir ve kurumsal kapasitesi daha yüksek bir yapıya kavuşması için atılabilecek adımları istişare ettik. Adalet hizmetlerinin kalitesini sürekli yükselten, kurumsal kapasitesi ve etkinliği her geçen gün gelişen bir yargı sistemi hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."