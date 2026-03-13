Bakan Işıkhan ile Memur-Sen heyeti bir araya geldi: Masada 8 madde var!

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Mart 2026 20:45, Son Güncelleme : 13 Mart 2026 20:47
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede, kamu görevlilerinin çözüm bekleyen temel talepleri kapsamlı bir dosya halinde Bakan Işıkhan'a sunuldu.

Genel Başkan Ali Yalçın, kamu personel sisteminde reform niteliği taşıyan ve çalışanların mali haklarını ilgilendiren şu başlıkları iletti:

  • Gösterge ve Derece: 1. dereceye gelen tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi ve 2016 sonrası göreve başlayanlara ilave derece verilmesi.

  • Kanun ve Statü: 4688 sayılı Sendika Kanunu'nun güncellenmesi ve Mühendislik Meslek Kanunu'nun çıkarılması.

  • Mali Haklar: Memurlara bayram ikramiyesi ödenmesi ve akademik personelin ücretlerinin iyileştirilmesi.

  • Hizmet Sınıfları: Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın kaldırılması ve kariyer uzmanları ile koruma-güvenlik görevlilerinin sorunlarının çözümü.

  • Uygulama Sorunları: Koruyucu giyim yardımının engellenmemesi ve toplu sözleşme hükümlerinin eksiksiz uygulanması.

KPDK İçin Mart Ayı Vurgusu

Yalçın, toplu sözleşme kararlarının uygulanmasında yaşanan aksaklıkların giderilmesi için Çalışma Genel Müdürlüğü'nün daha etkin rol alması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun (KPDK) Mart ayı içerisinde somut bir gündemle toplanması talebini yineledi.

Bakan Işıkhan: "Çözüm İçin Çalışmalar Sürüyor"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Vedat Işıkhan, iletilen taleplerin kamu görevlilerinin lehine sonuçlanması için çalışmaların devam ettiğini belirterek, sosyal diyalog sürecinde Memur-Sen'in katkısının önemli olduğunu vurguladı.

