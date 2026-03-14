Esenyurt'ta kayyum görevlendirilmesine iptal yok!
14 Mart 2026'dan önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2026 00:01, Son Güncelleme : 14 Mart 2026 00:02
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Midyat'ta toplu açılış ve temel atma törenine, Bingöl'de Yaşar Turhan Anadolu Lisesi açılışına, Serdar Turhan Kampüsü Çocuk Evleri Sitesi temel atma töreni ile iftar programına iştirak edecek.

(Mardin/11.30/Bingöl/14.30/15.30/17.45)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(Uşak/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Midyat Kültür ve Kongre Merkezi temel atma törenine katılacak, Batman Valiliğini ziyaret edecek, partisinin il başkanlığınca düzenlenecek "vefa iftarı" programına iştirak edecek.

(Mardin/15.00/Batman/17.00/18.28)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde 14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı'na katılacak.

(İstanbul/19.15)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin il başkanlığını ziyaret edecek.

(Hakkari/14.45)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Azez Kızılay Yetimhanesi'ni, Afrin Tenzile Ana Yetimhanesi'ni ve Halep Valiliğini ziyaret edecek, İbn Abbas Camisi'nde düzenlenen iftar programına iştirak edecek.

(Suriye)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, "vefa iftarı" programına iştirak edecek.

(Uşak/19.00)

6- AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, partisinin Aydın İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katılacak.

(Aydın/19.20)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı iftar programına iştirak edecek.

(Kahramanmaraş/18.45)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası Bilim, Düşünce ve Sanat Vakfı (ISTAF) iftar programına katılacak.

(İstanbul/19.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şehit Orhan Burak Büyükçaylı Farklı Seviyeli Kavşağı ve Dörtyol-Şarkikaraağaç Yolu açılış törenine katılacak, Valiliği ziyaret edecek ve il koordinasyon toplantısına iştirak edecek, AK Parti İl Başkanlığı ile Belediyeyi ziyaret edecek, Isparta Genç İş Adamları Derneğinin iftar programında bulunacak.

(Isparta/15.00/16.00/17.30/18.00/18.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile bir araya gelecek.

(Ankara)

2- İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle iftar yemeğinde bir araya gelecek.

(İstanbul/19.16)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 26. haftasına Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor-Çaykur Rizespor, Göztepe-Corendon Alanyaspor ve Galatasaray-RAMS Başakşehir müsabakalarıyla devam edilecek.

(Kocaeli/13.30/Trabzon/16.00/İzmir/İstanbul/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 31. haftası Adana Demirspor-Serikspor ve Atko Grup Pendikspor-İstanbulspor maçlarıyla başlayacak.

(Adana/13.30/İstanbul/20.00)

3- Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un 28. haftası 5 maçla başlayacak.

4- Nesine 3. Lig gruplarının 25. haftası, 14 maçla başlayacak.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasına Safiport Erokspor-Aliağa Petkimspor, Trabzonspor-Glint Manisa Basket ve Karşıyaka-Türk Telekom maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/Trabzon/15.30/İzmir/18.00)

6- FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçlarına Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde devam edilecek. Avustralya-Macaristan, Arjantin-Kanada ve Japonya-Türkiye karşılaşmaları oynanacak.

(İstanbul/14.30/17.30/20.30)

7- Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun 26'ncı ve son hafta müsabakaları oynanacak. Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin-Göztepe, Beşiktaş-Kuzeyboru, Eczacıbaşı Dynavit-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları-VakıfBank, Zerenspor-İlbank ve Aras Kargo-Bahçelievler Belediyespor maçları yapılacak.

(Bursa/13.00/İstanbul/13.00/14.00/14.00/16.00/Ankara/14.00/İzmir/16.00)

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabı dördüncü haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ortahisar Belediyespor ve Armada Praxis Yalıkavak-Üsküdar Belediyespor maçları yapılacak.

(Bursa/Muğla/17.00)

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-out etabı dördüncü haftasında Odunpazarı-Yenimahalle Belediyespor ve Göztepe-MC Sistem Yurdum müsabakaları oynanacak.

(Eskişehir/İzmir/16.00)

10- Sutopu Avrupa Challenger Kupası 8'li Final'e üçüncü gününde yarı final ve klasman maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/18.00/20.30)

11- Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun olağan başkanlık seçimi, Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.00)

12- Formula 1'de 2026 sezonu ikinci ayağı Çin Grand Prix'sinin sprint yarışı ve sıralama turları gerçekleştirilecek.

(Şanghay/06.00/10.00)

