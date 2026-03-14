Esenyurt'ta kayyum görevlendirilmesine iptal yok!
Kamu Çalışanlarına Özel %3.34 Faizli Kredi!
Kamu Çalışanlarına Özel %3.34 Faizli Kredi!
Sponsorlu İçerik
Yargıtay'a seçilen 8 yeni üye Resmi Gazetede

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun Genel Kurulu, Yargıtay Birinci Başkanlığı tarafından bildirilen 16 boş üyelikten 8'ini doldurdu. İstanbul Anadolu ACM Başkanı Ahmet Kaya, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Bekir Altun ve Yargıtay Cumhuriyet Savcıları Hüseyin Kürşad Serbes ile Niyazi Acar gibi isimler Yargıtay üyeliğine seçildi.

Haber Giriş : 14 Mart 2026 00:05, Son Güncelleme : 14 Mart 2026 00:14
YARGITAY ÜYELİKLERİNE SEÇME KARARI

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

GENEL KURUL KARARI

Karar Tarihi : 13/03/2026

Katar No :412

Yargıtay Birinci Başkanlığının; 16 (on astı) Yargıtay Üyeliği kadrosunun boşaldığını bildiren 20/01/2026 tarihli ve 21167910/428/646 sayılı yazısı gereğince, 2797 saydı Yargıtay Kanunu'nun 29'uncu ve geçici 15'inci maddeleri uyarınca 8 (sekiz) üyelik kadrosuna seçim yapılması hususu görüşülerek,

1) İstanbul Anadolu ACM Başkanı (40057) Ahmet KAYA

2) Türkiye Adalet Akademisi Başkam (40197) Bekir ALTUN

3) Büyükçekmece Hakimi (120632) Çimen ATACAN TUNA

4) Yargıtay Cumhuriyet Savcısı (42044) Hüseyin Kürşad SERBES

5) Yargıtay Tetkik Hakimi (40744) İbrahim ACARLI

6) Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri (35928) Musa KAKICI

7) Yargıtay Cumhuriyet Savcısı (40355) Niyazi ACAR

8) Kayseri BAM Cumhuriyet Başsavcısı (42486) Tolgahan ÖZTOPRAK'ın,

Yargıtay Üyeliğine seçilmelerine karar verilmiştin

