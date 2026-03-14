Mart Ayı Mesleki Çalışmalarının Detayları Açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Başkanlığı 13.03.2026 tarih ve 155795963 sayılı yazısı ile Mart Ayı Mesleki Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Mart Ayı Mesleki Çalışmalar: 16-19 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak mesleki çalışmalar Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecek. Yönetici ve öğretmenler, ÖBA platformu üzerinden 16 Mart 2026 Pazartesi günü saat 08.00 ile 22 Mart 2026 Pazar günü saat 23.59 saatleri arasında yayında olacak "Yapay Zeka Çağında Eğitim ve Yenilik Semineri"ni tamamlamaları durumunda 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem ara tatili mesleki çalışmalarını yapmış sayılacaklar.
İşte o yazı;
Ahmet KANDEMİR