Alkole yeni kısıtlamalar: Yeni yasa teklifi TBMM'de

TBMM'ye sunulan kanun teklifi, alkol bağımlılığıyla mücadele kapsamında alkollü içki markalarının tanıtım faaliyetlerine yeni sınırlamalar getiriyor.

Düzenlemenin Getirdiği Temel Yasaklar

Teklifte, özellikle gençlerin yüksek alkollü içkilere yönlendirilmesini önlemek amacıyla marka kullanımı ve dolaylı reklam yöntemlerinin kısıtlanması öne çıkıyor.

Düzenlemeye göre alkollü içki üreticileri ve ithalatçıları, isim, marka, logo ya da işaretlerini kullanarak herhangi bir etkinliğe veya yayına destek veremeyecek. Böylece marka görünürlüğü üzerinden yapılan dolaylı tanıtımların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Teklif ayrıca marka genişletme uygulamasını da yasaklıyor. Buna göre fermente alkollü içkilerde kullanılan bir markanın daha yüksek alkollü içkilerde kullanılmasına izin verilmeyecek.

Geçiş Süreci ve Takvim

Yeni düzenlemelere uyum için perakende satıcılara 1 yıl, marka kullanım yasağı kapsamındaki ürünlerin piyasadan çekilmesi ve stokların tasfiye edilmesi için ise firmalara 3 ay süre tanınacak.

Amaç: Gençleri ve Halk Sağlığını Korumak



Teklifin gerekçesinde, özellikle düşük alkollü ürünlerle markaya aşinalık kazanan gençlerin, aynı markanın yüksek alkollü ürünlerine yönelmesinin (cross-branding) engellenmesi vurgulanıyor. Bu adımın, alkol bağımlılığıyla mücadelede stratejik bir bariyer oluşturması hedefleniyor.

UĞUR DUYAN