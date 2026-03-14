TPAO sondaj ağını genişletiyor: İki ilde yeni ruhsat kararları!

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Diyarbakır'daki petrol arama faaliyetlerini devasa bir alana yayıyor. Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Diyarbakır'daki mevcut 10 bin hektarlık sahaya 44 bin 851 hektarlık yeni paftalar eklendi. Ayrıca TPAO, Adıyaman'daki Boyalı-3 kuyusu için kamulaştırma sürecini başlatırken, kritik bölgelerdeki ruhsat sürelerinin uzatılması için de başvuruda bulundu.

Haber Giriş : 14 Mart 2026 08:58, Son Güncelleme : 14 Mart 2026 09:03
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Diyarbakır'daki petrol arama sahasının genişletilmesine karar verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Diyarbakır ilinde sahip olduğu 10 bin 243 hektarlık AR/TPO/K/L46-d4 pafta numaralı petrol arama ruhsat sahasına 44 bin 851 hektarlık L46-d1, d2 ve d3 paftaları ilave edildi.

Ayrıca TPAO, sahip olduğu bazı petrol arama ruhsatlarının sürelerinin uzatılması için de başvuruda bulundu.

Buna göre, AR/TPO/K/F18-d3 pafta no'lu petrol arama ruhsatının 31 Mayıs 2026 tarihinden itibaren, AR/TPO/K/F17-a pafta no'lu ruhsatın 21 Mayıs 2026'dan itibaren ve AR/TPO/K/F19-b1, b4 pafta no'lu petrol arama ruhsatının 24 Kasım 2026'dan itibaren ikişer yıl uzatılması için başvuru yapıldı.

TPAO, ayrıca Adıyaman'da yer alan AR/TPO/K/M40-d pafta numaralı petrol arama ruhsat sahasında açılması planlanan Boyalı-3 kuyusunun lokasyon yolu için gerekli olan bazı taşınmazların kamulaştırılması amacıyla 4 Şubat 2026 tarihli dilekçesiyle müracaat etti.

