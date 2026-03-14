14 Mart Cumartesi çeyrek ve gram altın kaç TL? İşte güncel rakamlar
Altın piyasası 14 Mart Cumartesi gününe hareketli başladı: Gram altın 7 bin 134 TL seviyelerinde seyrederken, küresel piyasalarda ons altın 5 bin dolar barajının üzerinde kalma mücadelesi veriyor. Haftalık bazda yaşanan hafif geri çekilmeye rağmen, Cumhuriyet altını 46 bin TL, Gremse ise 116 bin TL üzerindeki yerini koruyor.
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 14 Mart 2026 09:25, Son Güncelleme : 14 Mart 2026 09:28
Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.
Gram altın 7 bin 134 TL, ons altın ise 5 bin 18 dolar seviyesinden haftaya başlarken, ons altında geçen haftaki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,75'lik geri çekilme dikkat çekti.
14 Mart Cumartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
- Gram altın satış fiyatı: 7.134,90 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 11.681,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 23.363,00 TL
- Tam altın satış fiyatı: 46.686,30 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 46.582,00 TL
- Gremse altın satış fiyatı: 116.715,74 TL
- Ons altın satış fiyatı: 5.018,79 dolar