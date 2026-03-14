Emeklilere ikramiye ve aylık ödemeleri bugün başlıyor
14 Mart Cumartesi çeyrek ve gram altın kaç TL? İşte güncel rakamlar

Altın piyasası 14 Mart Cumartesi gününe hareketli başladı: Gram altın 7 bin 134 TL seviyelerinde seyrederken, küresel piyasalarda ons altın 5 bin dolar barajının üzerinde kalma mücadelesi veriyor. Haftalık bazda yaşanan hafif geri çekilmeye rağmen, Cumhuriyet altını 46 bin TL, Gremse ise 116 bin TL üzerindeki yerini koruyor.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 14 Mart 2026 09:25, Son Güncelleme : 14 Mart 2026 09:28
Altın fiyatları 14 Mart 2026 Cumartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

Gram altın 7 bin 134 TL, ons altın ise 5 bin 18 dolar seviyesinden haftaya başlarken, ons altında geçen haftaki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,75'lik geri çekilme dikkat çekti.

14 Mart Cumartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

  • Gram altın satış fiyatı: 7.134,90 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 11.681,00 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 23.363,00 TL
  • Tam altın satış fiyatı: 46.686,30 TL
  • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 46.582,00 TL
  • Gremse altın satış fiyatı: 116.715,74 TL
  • Ons altın satış fiyatı: 5.018,79 dolar

