Emeklilere ikramiye ve aylık ödemeleri bugün başlıyor

Milyonlarca emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyesi ve aylık ödemeleri bugün başlıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki hak sahiplerinin ödemeleri, belirlenen takvim doğrultusunda 19 Mart'a kadar banka hesaplarına yatırılacak.



Belirlenen takvime göre, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş ve bayram ikramiyeleri farklı tarihlerde hesaplara aktarılacak.

SSK kapsamındaki ödemeler bugün başlıyor



SSK (4A) kapsamında gelir, aylık ve ikramiye alan vatandaşlar için ödeme süreci bugün itibarıyla başlıyor.

Bu kapsamda, maaş ödeme günü her ayın 17, 18, 19 ve 20'si olan SSK emeklilerinin aylık ve ikramiyeleri, bugün banka hesaplarına aktarılmaya başlanacak.

Ödeme günü 21 ile 23 Mart tarihleri arasına denk gelen hak sahiplerinin ödemeleri yarın hesaplara yatırılmış olacak.

Ödeme günü 24, 25 ve 26 olanlara ise 16 Mart Pazartesi günü ödeme yapılacak.

Bağ-Kur emeklilerinin takvimi



Bağ-Kur (4B) kapsamındaki emeklilerin gelir, aylık ve ikramiye ödemeleri ise şu takvime göre gerçekleştirilecek; Ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17 Mart Salı, ödeme günü 27 ve 28 olanlara 18 Mart Çarşamba günü ödemeleri hesaplara yatırılacak.

Emekli Sandığı



Emekli Sandığı bünyesinde aylık alan vatandaşların Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise tek seferde 19 Mart Perşembe günü banka hesaplarına aktarılacak.