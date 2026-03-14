Modifiyede 1 Nisan alarmı: Söküm kuyrukları başladı!

Araçlarda modifiye ve ses sistemi cezalarının 1 Nisan'a kadar ertelenmesi, oto aksesuar ve modifiye sektöründe hareketlilik oluşturdu. Yeni Trafik Kanunu kapsamında ceza ödemek istemeyen sürücüler oto aksesuar ve ses sistemi atölyelerine akın ederken özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde bu işletmeler yoğun bir söküm talebi ile karşı karşıya kaldı.

Eskiden yüksek sesli modifiye sistemlerini taktıran araç sahipleri, artık cezadan korunmak için sistemlerini söktürmek veya daha yasal çözümlere yönelmek istiyor. Bu süreçte birçok araçta, fabrikadan çıkan orijinal hoparlör ve sistemler geri takılıyor veya mevcut ses ekipmanları araçların hoparlör yuvalarına gizlenerek monte ediliyor.

SAKLAMA METOTLARI VAR



İstanbul Bahçelievler'de oto aksesuar ve ses sistemi montajı yapan Erol Kırcan, "Eskiden sistem taktıran birçok müşterimiz şimdi söküm için sıraya girdi. Bazıları orijinal hoparlörlerini geri taktırırken bazıları ise hoparlör yuvalarına özel montaj yaparak ses sistemlerini saklıyor. Biz de müşterilerimize hem yasal sınırlar içinde kalmaları hem de istedikleri performansı alabilmeleri için çözümler sunuyoruz. Bu süreç hem sektörde iş hacmini artırdı hem de iş yapış biçimimizi değiştirmemize sebep oldu. Yüzbinlerce kişi bu sektörden ekmek yiyor. Pazar çok büyük" dedi.

"ÇOK ZARARDAYIZ"



Vatandaşlar da bu dönemde farklı yöntemlerle sistemlerini korumaya çalışıyor. Modifiye aracı bulunan Tayfun Durukan "Sistemimi söktürdüm ve evde saklıyorum. Bazı arkadaşlar ise hoparlör yuvalarına gizleyerek kullanmaya devam ediyor. Dışarıdan bakıldığında her şey orijinal görünüyor. Ancak bu bir risk" diye konuştu.

Bugünlerde araçlardan çıkan ikinci el ses sistemlerinin satışa sunulduğunu da söyleyen Durukan "Bazı arkadaşlar yok pahasına satış yaptı. 20 bin liralık sistemi 10 bin liraya verenler var" ifadesini kullandı.

BÜTÜN MODİFİYE UYGULAMALARI YASAKLANACAK



Ses sistemi uygulamalarının yanı sıra araçlara yapılan birçok modifiye de ceza kapsamına giriyor. Araç sahiplerinin sıkça tercih ettiği jant değişiklikleri, araç yüksekliğini artıran süspansiyon modifikasyonları, tavan veya kapı eklemeleri, far ve stop gruplarının değiştirilmesi, egzoz sistemi modifikasyonları ve dış gövdede yapılan görsel değişiklikler de yasak kapsamında...

Yetkililer, bu tür modifikasyonların hem trafik güvenliği hem de çevre ve gürültü kuralları açısından risk oluşturduğunu belirtiyor.