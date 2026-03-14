MEB inceledi: Yardımcı kaynaklara TYMM vizesi çıkmadı
Koah hastasının ölümüne ilişkin davada doktora 6 ay meslekten men

İstanbul'da KOAH hastası Ramazan Mirseydan'ın yanlış tedavi sonucu hayatını kaybettiği iddiasına ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, doktor Yalçın K.'ya 'taksirle yaralama' suçundan 18 bin lira ceza verirken, 6 ay süreyle hekimlik mesleğini icra etmekten men edilmesine hükmetti. Miryesan'ın tedavi için gittiği doktoru bir televizyon programında görüp ulaştığı öğrenildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Mart 2026 12:36, Son Güncelleme : 14 Mart 2026 12:38
Olay, 8 Şubat 2017'de özel bir hastanede meydana geldi. İddiaya göre KOAH hastası Ramazan Mirseydan, bir televizyon programında gördüğü doktor Yalçın K'ya tedavi olmak amacıyla başvurdu. Mirseydan'a 'rezektör balon tedavisi' uygulanarak ameliyat yapıldı. Ameliyat sırasında akciğerinde kanserli ur tespit edilen Mirseydan, daha sonra başka bir hastanede yeniden ameliyata alındı.

Ailenin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, radyoloji raporunda kanser bulgusu bulunmasına rağmen bu durumun dikkate alınmadan müdahale edildiği ve hastanın yaralanmasına neden olunduğu iddia edildi. Soruşturma devam ederken Ramazan Mirseydan, 25 Aralık 2018'de hayatını kaybetti.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

İstanbul Anadolu 90. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 12'nci duruşmasına, Sedat Mirseydan ve Murat Mirseydan ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Mirseydan'a uygulanan rezektör balon tedavisi sırasında akciğerde kanserli ur tespit edildiğini belirtti. Mütalaada, radyoloji raporunda kanser bulgusuna rağmen bu durumun dikkate alınmadığı ve hastanın yaralanmasına neden olunduğu ifade edildi. Adli Tıp Kurumu 8'inci İhtisas Kurulu raporunda ise Mirseydan'ın akciğer kanseri olduğu, ölüm nedeninin akciğer enfeksiyonu ve gelişen komplikasyonlar olduğu kaydedildi. Raporda, sanığın uygulamalarının tıp kurallarına uygun olmadığı ve kusurlu olduğu yönünde görüş bildirildi. Savcı, sanığın 'taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının bozulmasına neden olma' ve 'belli hakları kullanmaktan yoksun bırakma' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

'YAPILMAMASI GEREKEN BİR TIBBİ MÜDAHALE YAPILDI'

Duruşmada söz alan katılan Ramazan Mirseydan'ın oğlu Murat Mirseydan ise, "Yapılmaması gereken bir tıbbi müdahale yapılmıştır. Hastanın kanser durumu gözetilerek bu müdahale yapılmamalıydı. Şikayetimiz devam etmektedir, sanığın cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Sanık doktor Yalçın K'nın avukatı Vahdettin Erdem ise savunmasında, hastanın kanser olduğunun yapılan müdahaleden sonra ortaya çıktığını belirterek, "Yaralama soyut bir durumdur. Adli raporda yaralanmaya ilişkin net bir anlatım yoktur. Bu tedavi birçok hastaya uygulanan bir yöntemdir. Müvekkilin beraatini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

MAHKEMEDEN CEZA VE MESLEKTEN MEN KARARI

Mahkeme, sanık Yalçın K'yı 'taksirle yaralama' suçundan 18 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Ayrıca sanığın hekimlik mesleğine ilişkin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığı gerekçesiyle 6 ay süreyle hekimlik mesleğini icra etmekten yasaklanmasına karar verildi. Tarafların, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf başvurusunda bulunabileceği belirtildi.

