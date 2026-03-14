MEB inceledi: Yardımcı kaynaklara TYMM vizesi çıkmadı
Kamu Çalışanlarına Özel %3.34 Faizli Kredi!
Kamu Çalışanlarına Özel %3.34 Faizli Kredi!
MEB inceledi: Yardımcı kaynaklara TYMM vizesi çıkmadı

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında özel yayınevlerince hazırlanan yardımcı kaynakları mercek altına aldı. Yapılan incelemede, yayınların büyük çoğunluğunun yeni müfredatın öngördüğü "beceri temelli" yaklaşım yerine, eski sistemin "tek doğruyu bulma" yöntemini sürdürdüğü belirlendi. Bakanlık, yayınevlerinin ölçme-değerlendirme yöntemlerini ivedilikle geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 14 Mart 2026 13:21, Son Güncelleme : 14 Mart 2026 13:30
MEB, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) kapsamında özel yayınevlerinde yayımlanan içeriklerle ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışma kapsamında birinci, ikinci, beşinci ve altıncı sınıf düzeylerinde Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve Hayat Bilgisi derslerine ait yardımcı kaynaklar ile birinci sınıflar için hazırlanan hikaye kitapları kapsama alındı.

İnceleme sürecinde söz konusu yayınların içerikleri; TYMM Öğretim Programları'nda yer alan öğrenme çıktıları, içerik çerçevesi, süreç bileşenleri ve ölçme-değerlendirme yaklaşımı açısından analiz edildiği ve yapılan analizler sonucunda incelenen yayınların tamamında TYMM Öğretim Programları ile farklı düzeylerde uyumsuzluklar bulunduğu tespit edildiği açıklandı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; edinilen bulgularda, birçok yayında yeni öğretim programının öngördüğü beceri örgüsü temelli yaklaşım yerine, önceki öğretim programlarının yapısının büyük ölçüde korunmaya devam ettiğini ortaya koyulduğu gözlemlendi.

SORU YAPILARI DA YETERLİ DÜZEYDE KULLANILMAMIŞ

MEB, yapılan incelemelerde özellikle ölçme ve değerlendirme yaklaşımı açısından önemli farklılıklar belirlendiğini, birçok yayında soruların büyük bölümünün çoktan seçmeli formatta hazırlandığı ve öğrenciden yalnızca "tek doğruyu işaretlemesi" beklendiği tespit etti. Bu durumun öğrenme sürecini değil yalnızca sonucu ölçmeye odaklandığı değerlendirildi.

Ayrıca raporda TYMM'nin önerdiği biçimlendirici ve süreç odaklı ölçme araçlarının yayınlarda sınırlı düzeyde yer aldığı tespit edildi. Öz değerlendirme, akran değerlendirme, performans görevleri, gözlem formları ve dereceli puanlama anahtarları gibi öğrencinin öğrenme sürecine aktif katılımını sağlayan ölçme araçlarının birçok yayında bulunmadığı vurgulandı. İncelenen içeriklerde bağlam temelli soru yapılarının da yeterli düzeyde kullanılmadığı, soruların önemli bir bölümünde bağlamın bilgi düzeyinde kaldığı, öğrenciden problem çözme, sorgulama ve muhakeme gibi üst düzey düşünme becerilerini kullanmasının beklenmediği görüldü.

TYMM, YARDIMCI KAYNAKLARA YETERİ DÜZEYDE YANSITILMADI

Raporda yer alan bulgularda, TYMM'nin öngördüğü beceri temelli ve süreç odaklı öğrenme yaklaşımının yardımcı kaynaklara yeterli düzeyde yansıtılamadığını belirtilirken, bu durumun özel yayınevleri tarafından hazırlanan eğitim materyallerinin programın beceri örgüsü temelli yaklaşımı daha güçlü biçimde yansıtacak şekilde geliştirilmesi gerektiği açıklandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber