MEB inceledi: Yardımcı kaynaklara TYMM vizesi çıkmadı
Sağlık çalışanlarına CİMER üzerinden teşekkür: İyi ki varsınız!

Sağlık çalışanları bugün 14 Mart Tıp Bayramını kutlarken, vatandaşlar CİMER üzerinden hemen hemen her gün yaptıkları teşekkür başvurularıyla sağlık çalışanlarına "özel" hissettiriyor. CİMER'e yapılan binlerce teşekkür başvurusuyla vatandaşlar sağlık çalışanlarına "İyi ki varsınız" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Mart 2026 13:31, Son Güncelleme : 14 Mart 2026 13:33
Türkiye'nin farklı illerinden vatandaşlar, hayatlarına dokunan sağlık çalışanlarına duydukları minnettarlığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden gönderdikleri mesajlarla dile getirdi. Hastanelerde gördükleri ilgi, özveri ve insani yaklaşımlara duyarsız kalmayan binlerce vatandaş, doktorlardan hemşirelere, ebelerden paramediklere, ambulans ekiplerinden hastane personeline kadar sağlık sisteminde görev yapan çok sayıda çalışana teşekkür etti.

"Sadece Tedavi Etmediler, Umut da Verdiler"

CİMER'e iletilen başvurularda vatandaşlar, sağlık çalışanlarının yalnızca tıbbi hizmet sunmakla kalmadığını; sabır, anlayış ve güler yüzlü yaklaşımlarıyla zor zamanlarında kendilerine moral ve güven verdiğini ifade etti. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen mesajlar, sağlık çalışanlarının vatandaşların hayatına nasıl dokunduğunu da gözler önüne serdi. Ankara'da bir vatandaş, babasının inme tedavisi sürecinde sağlık çalışanlarının gösterdiği ilgiyi, "Hastalara kendi aileleri gibi davranmaları bizleri çok duygulandırdı" sözleriyle aktarırken, Tokat'ta tedavi gören bir hastanın yakını ise başvurusunda, "Bize özel hastanedeymiş gibi hissettiren doktor, hemşire ve tüm sağlık personeline sabırları ve güler yüzleri için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Beni Yeniden Hayata Döndürdüler"

CİMER'e gönderilen mesajlarda sağlık çalışanlarının hayat kurtaran müdahaleleri ve özverili çalışmaları öne çıktı. Samsun'da tedavi gören bir vatandaş, "Beni yeniden hayata döndürdüler" derken, Kayseri'de görev yapan bir acil servis doktoru için yapılan bir diğer başvuruda vatandaş, "Mesleğinin gerektirdiği sorumluluğu layıkıyla yerine getiren değerli doktorumuza teşekkür eder, ödüllendirilmesini isteriz" önerisinde bulundu. Adıyaman'da bir vatandaş ise kısa bir muayene sırasında dahi doktorunun güler yüzlü yaklaşımının kendisine verdiği morali, "Bazen bir gülümseme insanın kalbini fetheder" sözleriyle dile getirdi.

"Şikayet Kadar Teşekkür de Önemli"

CİMER'e Türkiye'nin dört bir yanından gönderilen teşekkür başvurularında acil servislerde yapılan hızlı müdahaleler, yoğun bakım ünitelerinde gösterilen hassasiyet, ameliyat ekiplerinin titiz çalışmaları, doğum süreçlerinde verilen destek ve hasta yakınlarına sağlanan bilgilendirmelere yönelik memnuniyet ifadeleri öne çıktı. Vatandaşların CİMER'e gönderdiği mesajlarda kamu hizmetlerinde iyi yapılan işlerin görünür olması gerektiğine de dikkat çekildi. Bir vatandaş mesajında şu ifadeleri kullandı: "Toplum olarak şikayet etmeye alışığız ama iyi yapılan işleri de takdir etmek gerekir."

CİMER Vatandaş İle Kamu Hizmeti Arasında İletişim Köprüsü

CİMER, vatandaş ile kamu hizmeti arasında önemli bir iletişim köprüsü olmaya devam ediyor. Vatandaşların sağlık çalışanlarına yönelik teşekkür ve memnuniyet mesajları, CİMER aracılığıyla ilgili kurumlarla paylaşılırken, bu mesajlar kamu hizmetlerinde görev yapan personelin özverili çalışmalarının görünür olmasına destek oluyor. Gönderilen mesajlar sadece memnuniyetin paylaşılmasına imkan tanımakla kalmıyor; aynı zamanda kamu çalışanlarının motivasyonunu artırarak devlet ile vatandaş arasındaki güven bağının güçlenmesini de sağlıyor.

