35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı davasının firari sanığı yakalandı
Sıfır aldı, 1 ay kullanabildi: 6 aydır serviste parça bekliyor!

İstanbul Arnavutköy'de yaşayan İbrahim Ak, büyük umutlarla aldığı sıfır kilometre elektrikli Fiat Grande Panda marka aracıyla yolda kalınca hayatının şokunu yaşadı. Henüz birinci ayında ABS arızası ve şarj soketi sorunu veren araç, 6 aydır servisten çıkamadı. "Parça yurt dışından gelmiyor" denilerek bekletilen Ak, yatırım planlarının altüst olduğunu belirterek para iadesi için hukuki süreç başlattı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2026 14:27, Son Güncelleme : 14 Mart 2026 14:30
İstanbul'da 30 yaşındaki İbrahim Ak, satın aldığı elektrikli otomobilin kısa süre içinde arıza verdiğini ve yaklaşık 6 aydır servisten teslim alamadığını iddia ederek, firmadan şikayetçi oldu. Sıfır kilometre aldığı araçla sadece servise gidip gelen araç sahibi yetkililerden yardım istedi.

İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde yaşayan İbrahim Ak iddiaya göre, 3 Kasım 2025 tarihinde İstanbul'daki Erkay Otomotiv Mahmutbey şubesinden Fiat Grande Panda marka elektrikli otomobil satın aldı. Ak, aracı yaklaşık bir ay kullandıktan sonra sürekli arızalar vermeye başladığını ve 3 Aralık 2025 tarihinde servise bıraktı. Araç, aradan geçen yaklaşık 6 aya rağmen hala alıcısına teslim edilemedi. Tüm yatırımıyla sıfır araç aldığını belirten 30 yaşındaki vatandaş yetkililerden yardım istedi.

"Sıfır araba aldım ama sürekli arıza verdi"

Yaşadığı süreci anlatan İbrahim Ak, aracın kısa sürede çeşitli arızalar verdiğini ifade ederek şunları söyledi; "3 Kasım 2025 tarihinde Mahmutbey'deki Erkay Otomotiv Fiat bayisinden elektrikli Grande Panda araç satın aldım. Aracı yaklaşık bir ay kullandım. Bu süreçte araç sürekli arıza verdi. ABS arızası verdi, aracı şarja taktığımda şarj soketi çıkmadı ve istasyonda kaldım. Otobanda kırmızı ışıkta beklerken araç kendi kendine yürüdü ve yolda kaldım. Servisi aradım ama yardımcı olmadılar. O tarihten beri araç serviste. Bana şarj soketinin değişeceğini söylediler ama yaklaşık 6 aydır bir gelişme olmadı. Bana ikame araç verdiler ama mağduriyetim devam ediyor" dedi.

Ak, aracı satın aldıktan sonra başka bir yatırım planı yaptığını da belirterek, "Ben bu aracı satıp yerine gayrimenkul alacaktım. Ancak araç serviste olduğu için satamadım ve bu nedenle mağdur oldum" diye konuştu.

"Parça yurt dışından gelmiyor"

Servis yetkililerinin kendisine parça beklediklerini söylediklerini iddia eden Ak, "Bize yurt dışından parça gelmediğini söylüyorlar. Bazen de 'bir sene de sürebilir' gibi ifadeler kullanıyorlar. Bu saatten sonra aracı da istemiyorum. Aracın bedelinin iade edilmesini istiyorum. Konuyu avukatlarıma verdim, hukuki süreç başlatıldı" ifadelerini kullandı.

"6 aydır araç serviste yatıyor"

Ak ile birlikte bayiye giden ve sürece tanıklık ettiğini söyleyen Yakup Ertan ise yaşanan süreci şöyle anlattı: "İbrahim abiyle birlikte şirkete gittik. 4-5 aydır 'parçanız gelecek' diyerek oyaladıklarını gördük. Araba yaklaşık 6 aydır serviste yatıyor. İbrahim abi bu arabayı satıp ev alacaktı ama araç serviste olduğu için satamadı ve mağdur oldu. Kendisine 'arabanız 6 ayda da gelebilir, bir yılda da gelebilir' gibi şeyler söylendi." Dedi.

İbrahim Ak'ın firma hakkında şikayette bulunduğu ve konunun arabulucu ile yargı sürecine taşındığı öğrenildi.

