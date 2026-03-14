Sıfır konut satışlarında 'dip' seviye görüldü: İşte nedeni!

Türkiye'de konut satışlarında rekorlar kırılırken, gayrimenkul sektörü tarafından önem verilen sıfır konut satışlarında ise dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Sektör temsilcileri sıfır konut satışlarının, elde edilen gelirin doğrudan yine sektörde faaliyet gösteren şirketlere geldiği için önemli olduğunu vurguluyor. Böylece söz konusu kaynakla yeni projelerin finanse edilmesinin ve konut arzının artmasının da mümkün olabileceği ifade ediliyor.

10 YILDA SATIŞLAR



TÜİK verilerine göre son 10 yıllık dönemde "ilk el" olarak tanımlanan sıfır konut satışları ve bu satışların toplam içinden aldıkları pay şöyle gerçekleşti:

2017: 718 bin 104 adet (%48,10)

2018: 715 bin 589 adet (%48,74)

2019: 563 bin 419 adet (%39,15)

2020: 530 bin 37 adet (%32,96)

2021: 527 bin 473 adet (%32,77)

2022: 547 bin 58 adet (%33,65)

2023: 442 bin 484 adet (%33,27)

2024: 517 bin 600 adet (%33,40)

2025: 570 bin 812 adet (%32,43)

2026: 71 bin 854 adet (%30,44- Ocak ve Şubat verileri)

'SIFIR'A TALEP DİP YAPTI



Rakamlar yıllar içerisinde sıfır konut satışlarının toplam içinden aldığı payın gittikçe gerilediğini gösteriyor. 2017 yılında neredeyse satılan her 2 konuttan 1'i "ilk el" olarak gerçekleşti. 2020 ve sonrasına ise her 3 konut satışından 1'inin "ilk el" olduğu görülüyor. 2026'nın ilk 2 ayında ise "ilk el" satışların toplam içinden aldığı pay %30,44 ile en düşük seviyesine geriliyor.

KIRILMA NOKTASI PANDEMİ



Gayrimenkul sektörünün temsilcileri, Covid-19 salgınının başladığı yıldan itibaren inşaat üretiminde maliyetlerin de hızla artması sebebiyle, sıfır konutta fiyatların daha yüksek seviyelere çıktığını, bunun da talebi etkilediğini aktarıyor.

Öte yandan aynı süreçte tüketiciler de yüksek enflasyona karşı konutu bir koruma kalkanı olarak görmeye başladı ve "fiyatı daha uygun olan" ikinci el satışlarda önemli artışlar yaşandı.

İL İL ESKİ-YENİ FARKI



Bu yılın şubat ayında satışlarda ilk 10 sırada yer alan illere bakıldığında; Endeksa verilerine göre yeni ve eski konut metrekare satış fiyatları şöyle:

İstanbul: 71.081 TL - 46.938 TL

Ankara: 47.258 TL - 31.427 TL

İzmir: 54.488 TL - 39.479 TL

Antalya: 52.764 TL - 44.059 TL

Mersin: 37.317 TL - 21.936 TL

Bursa: 38.250 TL - 24.062 TL

Kocaeli: 41.319 TL - 27.391 TL

Tekirdağ: 36.257 TL - 21.317 TL

Gaziantep: 31.065 TL - 19.279 TL

Konya: 32.294 TL - 21.012 TL

(Not: Yeni konutlar 0-4 yaş bandını, eski konutlar ise 16 ve daha yukarı yaştaki konutların ortalama fiyatını göstermektedir.)

İSTANBUL'DA %50 DAHA PAHALI



Konut satışlarında açık ara lider konumda bulunan ve şubat ayında da %18,7 pay ile zirvede olan İstanbul'a bakıldığında, yeni konutların eski konutlardan %50 daha pahalı olduğu görülüyor.

Sektör temsilcileri, deprem riskini ve tadilat külfetini düşürmesinin yanı sıra kapalı otopark ve asansör gibi faktörlerin de yeni yapı fiyatlarının daha yüksek olmasını beraberinde getirdiğini ifade ediyor.