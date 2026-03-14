Taksilerde yeni dönem başladı: Fiş almadan inmeyin, cezası var!

Türkiye genelindeki ticari taksilerde vergilendirme sistemini kökten değiştiren "Taksi Mali Cihazı" zorunluluğu bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Sektörde uzun yıllardır devam eden "basit usul" vergilendirme yerini "gerçek usul" vergilendirmeye bırakıyor. Bu değişimle birlikte taksi plakası sahipleri, kazançlarının yüzde 45'ine varan bir vergi yükümlülüğü ile karşı karşıya kalacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte taksimetreler artık tek başına çalışmayacak. Taksimetre ile tam entegre çalışan Taksi Mali Cihazları, yolculuk sonunda otomatik olarak fiş veya e-belge üretecek. Manuel girişin yapılamayacağı bu sistemde, bankaların taksicilere verdiği harici POS cihazları da tarih oldu. Kartlı ödemeler dahil tüm işlemler artık bu yeni nesil mali cihazlar üzerinden gerçekleştirilecek.

Yolculara fiş alma zorunluluğu getirildi



Taksi yolculuğu sonunda fiş almadığı tespit edilen müşterilere özel usulsüzlük cezası kesilecek. Yetkililer, vatandaşları mağduriyet yaşamamaları için seyahat sonunda mutlaka faturalarını talep etmeleri konusunda uyarıyor.

Plaka sahipleri için de düzenlemeler gündemde



Mevcut taksi sahipleri 1 Eylül 2026 tarihine kadar geçiş işlemlerini tamamlamak zorunda...

Cihazların sahip olduğu GPS özelliği sayesinde, yolculuğun başladığı ve bittiği enlem-boylam bilgileri zaman verisiyle birlikte kayıt altına alınacak. Bu sayede özellikle kartlı işlemlerin denetimi daha şeffaf hale gelecek. Taksiciler ise akaryakıt, bakım, tamir ve yasal sınırlar dahilindeki yeme-içme giderlerini faturalandırarak vergi matrahından düşebilecek.