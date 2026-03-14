Hakim ve savcılara 70 bin TL zam iddiası gerçeği yansıtmıyor

Son günlerde sosyal medyada "hakim ve savcılara 70 bin TL seyyanen zam yapılacak" yönünde paylaşımlar gündeme geldi. Ancak söz konusu iddialar gerçek dışı ve yargı mensuplarına yönelik böyle bir maaş artışıyla ilgili resmi bir açıklama da bulunmuyor...

Konuya ilişkin herhangi bir resmi düzenleme ya da duyuru yapılmazken, birçok sosyal medya hesabında 'Savcı ve Hakimlere 70 bin TL seyyanen zam yapılacak' gibi asılsız haberler paylaşılmaktadır.

Adalet Bakanı Akın Gürlek çeşitli açıklamalarında yargı reformu çalışmalarına dikkat çekerek, adalet hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik adımların sürdüğünü vurguluyor. Gürlek, değerlendirmelerinde yargı sisteminin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi ve etkinliğinin artırılması hedefi doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini belirtiyor. Fakat fakat Bakan Gürlek'in Hakim ve Savcılara seyyanen zam yapılacak diye bir açıklamsı bulunmuyor...