35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı davasının firari sanığı yakalandı
Kamu Çalışanlarına Özel %3.34 Faizli Kredi!
Kamu Çalışanlarına Özel %3.34 Faizli Kredi!
Sponsorlu İçerik
35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı davasının firari sanığı yakalandı

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı'na ilişkin davanın firari sanığı Muğla'da yakalandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Mart 2026 17:17, Son Güncelleme : 14 Mart 2026 17:18
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinde yıkılan Ezgi Apartmanı'na ilişkin soruşturmanın firari sanığı Ertan Danacı, Muğla'da yakalandı.

Gelişmeyi Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü duyurdu.

876 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Depremde yıkılan Ezgi Apartmanı'nın altında bulunan Kervan Pastanesi'nin iç mimarı olan Danacı'nın 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.

Danacı, sekiz aydır firari durumdaydı.

TUTUKLANDI

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Danacı'nın dün Ortaca ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalandığı ve kente getirildiği bildirildi.

Açıklamada firari iç mimarın sevk edildiği adliyede tutuklandığı ve cezaevine konulduğu ifade edildi.


