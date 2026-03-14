Özgür Özel'den dikkat çeken öneri: İmamoğlu'na ev hapsi verilebilir

Bakan Fidan: Savaşta yer almak istemiyoruz
Kamu Çalışanlarına Özel %3.34 Faizli Kredi!
Sponsorlu İçerik
Yılmaz: Bütçemizde en büyük payı eğitime ayırdık
Yılmaz: Bütçemizde en büyük payı eğitime ayırdık
35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı davasının firari sanığı yakalandı
35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı davasının firari sanığı yakalandı
Hakim ve savcılara 70 bin TL zam iddiası gerçeği yansıtmıyor
Hakim ve savcılara 70 bin TL zam iddiası gerçeği yansıtmıyor
Taksilerde yeni dönem başladı: Fiş almadan inmeyin, cezası var!
Taksilerde yeni dönem başladı: Fiş almadan inmeyin, cezası var!
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Sıfır konut satışlarında 'dip' seviye görüldü: İşte nedeni!
Sıfır konut satışlarında 'dip' seviye görüldü: İşte nedeni!
İmamdan 'telefon' isyanı: Kıldırmıyorum namazı, terk edin camiyi!
İmamdan 'telefon' isyanı: Kıldırmıyorum namazı, terk edin camiyi!
MEB inceledi: Yardımcı kaynaklara TYMM vizesi çıkmadı
MEB inceledi: Yardımcı kaynaklara TYMM vizesi çıkmadı
Tıp mucizesi: 20 doktor, 11 saat ve yeniden atan bir kalp!
Tıp mucizesi: 20 doktor, 11 saat ve yeniden atan bir kalp!
Modifiyede 1 Nisan alarmı: Söküm kuyrukları başladı!
Modifiyede 1 Nisan alarmı: Söküm kuyrukları başladı!
Bakanlık verileri paylaştı: İşte 2025'te en çok şikayet edilenler!
Bakanlık verileri paylaştı: İşte 2025'te en çok şikayet edilenler!
Emeklilere ikramiye ve aylık ödemeleri bugün başlıyor
Emeklilere ikramiye ve aylık ödemeleri bugün başlıyor
Orman şerhlerine son: 3 milyon vatandaşın tapu sorunu çözülüyor
Orman şerhlerine son: 3 milyon vatandaşın tapu sorunu çözülüyor
Alkole yeni kısıtlamalar: Yeni yasa teklifi TBMM'de
Alkole yeni kısıtlamalar: Yeni yasa teklifi TBMM'de
Yargıtay'dan emsal karar: Akıllı ilaç bedelini geri almak zorlaşıyor mu?
Yargıtay'dan emsal karar: Akıllı ilaç bedelini geri almak zorlaşıyor mu?
Ankara'dan İran'a net mesaj: İhtiyatlı tavrımız sınırsız değil!
Ankara'dan İran'a net mesaj: İhtiyatlı tavrımız sınırsız değil!
Bayraktar, 2000km menzilli K2 Kamikaze İHA'yı tanıttı
Bayraktar, 2000km menzilli K2 Kamikaze İHA'yı tanıttı
Esenyurt'ta kayyum görevlendirilmesine iptal yok!
Esenyurt'ta kayyum görevlendirilmesine iptal yok!
Hafta sonu hava durumu: Batıda bahar, doğuda kış havası!
Hafta sonu hava durumu: Batıda bahar, doğuda kış havası!
SGK'dan açıklama: 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi mi?
SGK'dan açıklama: 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi mi?
Bakan Işıkhan ile Memur-Sen heyeti bir araya geldi: Masada 8 madde var!
Bakan Işıkhan ile Memur-Sen heyeti bir araya geldi: Masada 8 madde var!
İstanbul'un batısına hızlı tren geliyor: 4 saatlik yol 1.5 saate düşecek!
İstanbul'un batısına hızlı tren geliyor: 4 saatlik yol 1.5 saate düşecek!
Plansız üretimin acı faturası: İki yıl önce 1 liraydı, şimdi 120 lira!
Plansız üretimin acı faturası: İki yıl önce 1 liraydı, şimdi 120 lira!
Milli Eğitim Akademisi müfredatı kopyala yapıştır mı?
Milli Eğitim Akademisi müfredatı kopyala yapıştır mı?
TCMB paylaştı: İşte piyasanın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini
TCMB paylaştı: İşte piyasanın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini
YKS'ye başvuru sayısı 6 yılın en düşüğüne geriledi
YKS'ye başvuru sayısı 6 yılın en düşüğüne geriledi
Akaryakıta bir zam daha geliyor: Eşel Mobil devre dışı kalacak!
Akaryakıta bir zam daha geliyor: Eşel Mobil devre dışı kalacak!
Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Ana sayfaHaberler Siyasi

Özgür Özel'den dikkat çeken öneri: İmamoğlu'na ev hapsi verilebilir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davalarda tutuklu bulunan isimlerin tahliye edilmesi ve tutuksuz yargılanması gerektiğini söyledi. Özel, Ekrem İmamoğlu için ise "Eğer sokak performansından korkuyorlarsa en azından ev hapsi versinler" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Mart 2026 18:09, Son Güncelleme : 14 Mart 2026 18:10
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere belediyelere yönelik davalarından yargılanan bütün arkadaşlarının tahliye edilmesinin ve tutuksuz yargılanmalarının gerektiğini söyledi. Özel, "Eğer Ekrem Bey'in sokak performansından korkuyorlarsa, en azından ev hapsi versinler" dedi.

Gazeteci Murat Yetkin'e verdiği röportajda, CHP lideri Özel, "Tutuklulukların uzamasıyla Ekrem Bey'i sevenlerde öfke biriktiği gibi, iktidardakiler de bu kadar uzun tutukluluğu savunamaz hale geldiler" derken, sözlerine şu şekilde devam etti:

"İç cephe tahkimi, ateş çemberi, siyasi kutuplaşma. Tahliyeler siyasi tansiyonu düşürür. İmamoğlu ve arkadaşlarının tahliyesi Terörsüz Türkiye'ye kamuoyu desteği bakımından da yardımcı olacak. Sorgusu yapılan İBB davasından tutuklu arkadaşların tahliyelerinin başlamasıyla Borsa rekor kıracak, Türkiye'nin risk priminin düşecek."

İmamoğlu'na ev hapsi önerisi

İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart 2025'te gözaltına alınmış sonrasında tutuklanmıştı. 19 Mart'ın yıl dönümde Saraçhane'de miting hazırlığı içinde olan Özel, İmamoğlu için özellikle "ev hapsi" formülü söylemi Meclis ve CHP içinde de dikkat çekici olabilir. Siyaseten görüşülmesi halinde değişimlere kapı aralayacak olan talep, ABD ile İsrail'in İran'a saldırmasıyla jeopolitik gerilimlerle sertleşen dış gündemde gerilimleri azaltabilir.

Geçtiğimiz hafta Pendik'te yapılan mitingde Özel'in "Tutuksuz yargılama bu ülkede tansiyon düşürür. Bu milletin en çok meşgul edildiği konu, arkadaşlarımızın uğradığı iftiralardır" sözlerinin en anlama geldiğinin sorulmasına verdiği cevap, "Bir yandan hem Erdoğan hem Bahçeli hem de iktidardan yana yorumcular, efendim, iç cephe tahkimi, etrafımız ateş çemberiyken siyasi kutuplaşmanın Türkiye'yi zorda bırakacağını filan söyleyip bizi suçluyorlar" oldu.

"İmamoğlu'nu siyaseten yok etme"

Ekrem İmamoğlu'nun yargılanmasına ve kendisine yönelik siyasi eleştiriler için Özel şunları söylüyor:

"Bir yandan CHP'nin şimdiye dek en önemli çıkışlarından birini yapmış, Erdoğan'a hiç yenilmemiş ve cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmiş siyasetçisi tutuklu yargılanıyor, hapiste. Ve var güçleriyle kendisine, ailesine, yakın siyaset arkadaşlarına, toplantılarını düzenleyen özel kalem müdüründen aracını kullanan şoförüne, korumasına dek sert bir saldırı var; çoğu tutuklu.

İmamoğlu'nu siyaseten yok etme, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni de felç etmek, hizmet üretemez hale getirmek amaçlanıyor.

Şimdi dava başladı. İmamoğlu ve arkadaşları gözaltına alındıktan neredeyse bir yıl sonra hakim karşısına çıkarıldılar."

"Tutuksuz yargılama başladığında tansiyon kendiliğinden düşer"

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tahliyesine yönelik öngörüsünü şu şekilde açıkladı:

"Mahkeme, Nisan başında tutukluluk incelemesi, Nisan sonunda da ara karar ve yine tutukluluk incelemesi yapacağını söyledi.

İç cephe güçlensin, siyasi tansiyon düşsün diyenlere şunu sorayım: tutukluk incelemesinin bayramdan önce yapılmasında, bırakılacağı belli olanların bir bayram daha içeride tutulmasında ne yarar var? Ama yapmayacakları anlaşılıyor

Oysa yapılacak tutukluluk incelemesinde, sorguları yapılan arkadaşların tutuksuz yargılanması kararı çıkarsa, bu siyasi iklimi değiştirebilir, tansiyonu düşürür.

Kimse 'Beni yargılamayın' demiyor ki. Adil ve şeffaf yargılama istiyor ve en önemli hakkı olduğu şekilde "Beni tutuksuz yargılayın," diyor. Çünkü tutuklu yargılama koşulları artık ortadan kalktı.

Tutuksuz yargılama başladığında tansiyon kendiliğinden düşer. Tutuksuz yargılananlar mahkemeye sadece kendilerini ilgilendiren duruşmada gelir. Tutuklu her arkadaşın avukatları, yakınları, parti örgütü filan, herkes her duruşmaya yığılmaz; bu kalabalık olmaz mesela."

"Tepkimiz tutuklu yargılamaya"

"Tepkimiz yargılamaya değil, gereksiz yere tutuklu yargılamaya. Bir de yok gizli tanık, itirafçı kaynaklı iddiaların iftiraların mutlak gerçeklermiş, hatta kesinleşmiş hakim kararıymış gibi yansıtılmasında.

"Ahtapot" ve saire söylemler, önce iddianamede yer alsa ve sonra bunu Cumhurbaşkanı, Adalet Bakanı söylemiş olsa, beis yok; siyaset dilidir deriz.

Ama önce bu ifadeleri Erdoğan kullanıp ardından iddianamede görünce savcının iddiası siyasete konu olmuyor siyasetçinin söylemi savcı tarafından iddianameyi derç ediliyor. Hele hele gizli yürütülen bir soruşturmada.

Erdoğan ve Akın gürlek biri siyaseten biri de iddianamede aynı ifadeyi kullanarak birbirlerini ihbar etmiş oldular tepkimiz bunadır."

"'Çok korkuyorlarsa"

"Davanın siyasi olduğu belli. Bir insanın tutukluluğunun gerekçesi 'serbest kalırsa siyasi kampanya yapar' olabilir mi?

Hadi onların hukuk tanımaz zeminine ben de ineyim, onlar gibi düşüneyim: eğer Ekrem Bey'den çok korkuyorlarsa, sokak performansından çok korkuyorlarsa hiç değilse ev hapsi versinler."

"Ekrem Bey tahliye olursa, Borsa rekor kırar, CDS düşer"

"Ekrem Bey'in hemen özgürlüğünü istemesi kadar doğal bir şey yok. Ancak inanıyorum ki o da bunu kabul eder. Biz bütün arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanmasını istiyoruz, tabii Ekrem Bey'in de. Mademki sokağa çıkar diye korkuyorlar, ev hapsi versinler. Hiç değilse yüksek güvenlikli cezaevinde, tecrit ortamındaki işkence son bulur.

Tutuklulukların uzamasıyla Ekrem Bey'i sevenlerde öfke biriktiği gibi, iktidardakiler de bu kadar uzun tutukluluğu savunamaz hale geldiler.

Tahliyeler genel olarak tansiyonu düşürür. Bu, ailelere de iyi gelir, bize de iyi gelir ve aslında iktidar farkında değil ama Türkiye'ye de iyi gelir.

Ben inanıyorum ki Ekrem Bey ve arkadaşlarının tahliyesiyle Borsa rekorlar kırar, Türkiye'nin risk primi düşer, tüm dünyadan olumlu yankılar gelir."

Terörsüz Türkiye süreci

"Terörsüz Türkiye süreci Meclis'ten geçti. Orada parti gruplarının, milletvekillerinin desteği önemliydi. Bundan sonra kamuoyu desteği önemli.

Bakın ben sokakta rakiplerinin beş katı halkla temas eden bir parti genel başkanıyım. Muhalefetin en önemli isimlerinden birisinin hapiste tutulduğu bir süreçte, Terörsüz Türkiye alanında atılacak bazı adımların tartışmaya yol açmasından endişe duyarım.

Geçenlerde Karaman mitingimizde, konuşma öncesinde yaşlıca bir vatandaş yanıma geldi. Terörsüz Türkiye'yle terör örgütü üyeleri serbest kalırken bizim Ekrem içeride mi kalacak? Bunu da söyle dedi.

Sonuçta bir Terörsüz Türkiye sürecinde üzerinize düşeni yaptık, yapıyoruz; Karaman'daki amcayı da ikna etmek lazım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirileri

"Dış politikada bazı hatalar yapıldı. Rus uçağının düşürülmesi, önce gerilim, sonra barışma stratejisiyle S-400'ler alındı. ABD'da CAATSA' kapsamına alındık, üreticisi olduğumuz F-35'ten dışlandık. Üretimini yaptığımız F-16'ları modernize edemez hale geldik. Şimdi başkalarından Eurofighter bekliyoruz. Ümidimiz KAAN'da, destekliyoruz. Ama S-400'leri kullanamıyoruz. İran füzelerinde görüldü. Yine Patriotlara muhtaç olduk.

Zafiyet benim bunları söylememde değil ki, Türkiye'nin savunmasını bu hale getirenlerde.

Şehirde elektrik kesilmiş, ben elektrik kesildi deyince keseni değil beni suçluyorlar.

S-400'ler neden kullanılmadı diye sormamıza kızıyor, F-35'te özeleştiri yapacaklarına bizi eleştiriyorlar.

Güçlü hava savunma sistemi olan firkateynler yapılmalı dedik. Yapılsaydı, şimdi Kıbrıs'ın önüne çekerdik. Bunu hazır etmemek mi suç, dile getirmek mi?

Tamam biz selden kütük kapmayalım da bizim kütükler niye suya kapılmış bunu da sormayalım mı?"

