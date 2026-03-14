Bakan Fidan: Savaşta yer almak istemiyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin, Ortadoğu'daki savaşla ilgili her türlü provokasyona direneceğini söylerken, "Savaşta yer almak istemiyoruz" dedi. Bakan Fidan İranlı yetkilerle görüştüğünü, üçüncü füzeyi de sahiplenmediklerini aktardı ve "Elde de teknik veriler var." diye konuştu.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 14 Mart 2026 20:14, Son Güncelleme : 14 Mart 2026 20:13
Fidan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile bakanlıktaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Savaşın tüm bölgeye yayıldığını endişeyle izliyoruz. Küresel ekonomik istikrarı tehdit ettiği de aşikardır. Bu savaşa bir an önce son verilmesi gerekmektedir. Tüm tarafların diplomasi masasına dönmesi gerektiği açıktır. Türkiye olarak gayretlerimizi bu yönde yoğunlaştırmış durumdayız. " dedi.

İran'dan atılan Türkiye'de hava sahasında girerken düşülen füzelerle ilgili de konuşan Fidan, "Barış ve istikrar yönündeki samimi gayretimiz milli güvenliğimizden taviz vereceğimiz anlamına gelmesin. Dün bir füze daha havada etkisiz hale getirilmiştir. Bu vahim hadise ile ilgili olarak İranlı muhataplarımızla doğrudan temas halindeyiz. " ifadelerini kullandı.

Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması bölgemizde yeni bir infiali tetikleyecek tehlikeli bir adımdır. Netanyahu'nun (Lübnan'da) Hizbullah ile mücadele bahanesiyle yeni bir soykırıma yönelmesinden endişe duyuyoruz"

"Savaştan önce en başından itibaren yaptığımız uyarıların ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Bu savaşın öngörülemez yayılmaya gideceğini söylemiştik. Bu nedenle bir an önce diplomasi masasına gidilmesi gerek. Bölgede İran'a saldırılar devam ettikçe İran'ın da bölge ülkelerine saldırıları devam ettikçe bu içinden çıkılmaz bir sarmala dönüşecek. Bu savaş dünya ekonomisine de büyük bir zarar verme potansiyeline sahip. Şimdiden ilk etkileri hissedilmeye başlandı.

Türkiye her türlü provokasyona karşı direnecektir. Bu haksız savaşta yer almak istememektedir Türkiye. Ülke olarak caydırıcılık kabiliyetlerimiz son derece yüksek. Bizim gücü nerede ve ne zaman kullanacağımız konusunda her zaman bir fikrimiz var. İran'a yapılan saldırılar bir an önce durmalı İran'ın da bölge ülkelerine saldırıları durmalı. Diğer ülkeler de provokasyona gelmemeli. İranlı meslektaşım yine bu son olayı da sahiplenmiyorlar. Elde de teknik veriler var, Bunları askeri düzeyde kendi düzeyimizde konuşuyoruz. "

