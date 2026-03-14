Fenerbahçe'denTedesco kararı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yola devam edileceğini açıkladı.

Karagümrük yenilgisi sonrası acil toplantı

Sarı-lacivertli ekipte 2-0'lık Karagümrük mağlubiyetinin ardından yönetim hızlı şekilde bir araya geldi. İlk değerlendirme toplantısı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirildi. Alınan sonuç ve takımın durumu yönetim tarafından detaylı şekilde ele alındı.

Özek ve Tedesco ile görüşme yapıldı

Fenerbahçe yönetimi daha sonra kulüp binasında yeniden toplandı. Toplantı kapsamında sportif direktör Devin Özek ve teknik direktör Domenico Tedesco ile görüşme gerçekleştirildi. Görüşmenin ardından Tedesco ve Özek kulüp binasından ayrıldı. Yönetim kurulu toplantısı da bu görüşmelerin ardından sona erdi.

Yola devam kararı alındı

Toplantıların tamamlanmasının ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran basın mensuplarının karşısına çıktı. Saran, teknik heyetle ilgili alınan kararı kamuoyuyla paylaştı ve Domenico Tedesco ile sportif direktör Devin Özek'in görevlerine devam edeceğini duyurdu.

Saran açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar hep söylediğimiz futbolun dışında bir futbol oynandı dün. Çok şaşırdık ve üzüldük. Bugün buradayız ve bunları konuştuk. Söyleyecek başka bir şey yok. Tedesco ve Devin Özek ile devam ediyoruz. Gereken ültimatomlar verildi."

Sadettin Saran, başkanlık görevine geldikten sonra Domenico Tedesco ile çalışmaya devam etme kararı almıştı.

"Başarı Odaklıyız"

Saran daha önce başkan seçildiği dönemde teknik direktörle ilgili bir soruya da yanıt vermişti. Kendisine yöneltilen "Sonuçlar ne olursa olsun bu sezonu Tedesco ile devam edeceğiz mi?" sorusuna Saran, kesin bir garanti vermemişti.

Başkan Saran bu soruya, "Tabii ki ne olursa olsun devam edeceğiz demiyoruz. Başarı odaklıyız, onun için öyle bir şey demiyoruz." şeklinde cevap vermişti.