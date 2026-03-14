Erdoğan: Sağlık sistemimiz hiç olmadığı kadar güçlü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen iftar programında sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk bimarhanelerin ve şifahanelerin kurulmasından bu yana kendilerini milletin sağlık ve sıhhatine adayan, bu uğurda varını yoğunu ortaya koyan ve ebedi aleme göç eden sağlık çalışanlarını da rahmetle yad ettiğini söyledi.

Tıphane-i Amire ve Cerrahhaneme-i Amire'yi kurarak Türkiye'de modern tıp eğitimini başlatan büyük şahsiyetlere de rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Devrin müstevlilerine karşı mücadele bayrağı açmak suretiyle 14 Mart'ı bizlere Tıp Bayramı olarak armağan eden tıp fakültesi talebelerini, onlara katılan, destek veren, güç veren tüm hekimleri de yine saygıyla, şükranla ve elbette rahmetle anıyorum. İnanıyorum ki kendilerini milletimizin istiklaline adayan o doktorların, o talebelerin mücadele azmi bugün sizlerin de yolunu çok güçlü bir şekilde aydınlatıyor. İnanıyorum ki milli mücadelede cepheden cepheye koşan hekimlerimizin, hemşirelerimizin cesaret ve metaneti sizlerin de gönlünüzü, ruhunuzu coşturuyor. Rabbim cümlesine rahmet eylesin, hepsinin de ruhları şad, mekanları inşallah cennet olsun diyorum.

Bazı meslekler eda mesleği, bazıları ise feda mesleğidir. Sağlık ordumuz çok yüksek bir tempo ve özveriyle çalışarak, yeri geldiğinde ailelerine ayıracakları zamandan feragat ederek kendilerini milletimiz için adeta feda eden bir karaktere sahiptir. Biz de tüm imkanlarımızı kullanarak, tüm kaynaklarımızı seferber ederek sağlık camiamızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Şunu büyük bir gururla ifade etmek isterim. Sağlık sistemimiz bugün geçmişe göre hiç olmadığı kadar güçlüdür, dayanıklıdır. Hastanelerimiz, sağlık tesislerimiz keza geçmişle kıyas kabul etmeyecek derecede modern bir donanım ve altyapıya sahiptir. Kovid-19 salgınından 6 Şubat depremlerine, sağlık sistemimiz tüm zorlu sınavlardan alnının akıyla geçmeyi başarmıştır.

"Sağlık alanında tarihi nitelikte adımlar attık"

Biz hep işimize baktık, hizmete odaklandık, sağlık hizmetlerimizin standardını yükseltmenin çabası içinde olduk. Bu anlayışla çalışarak 23 yılda yatırımlarımızla, projelerimizle, reform ve hizmetlerimizle sağlık alanında tarihi nitelikte adımlar attık. Sağlık alanında nereden nereye geldiğimizi gösteren bazı rakamları sizlere ve aziz milletimizle kısaca paylaşmak isterim. 2002 yılında 379 bin sağlık çalışanımız vardı. Yaklaşık 4 kat artışla bu sayı 1 milyona çıktı. Hekim sayımızı 92 binden alıp 233 bine, hemşire ve ebe sayımızı ise 113 binden 330 bine yükselttik. Sadece geçen yıl, 36 bin 253'ü hekim ve 14 bin 470'i hemşire olmak üzere toplam 75 bin 255 personel ataması gerçekleştirdik. Son 23 yılda mevcut hastanelerimizin yüzde 80'ini yeniledik veya yeniden inşa ettik. 794 yeni hastaneyi hizmete vererek kamu hastanelerindeki toplam yatak kapasitemizi 173 bine çıkardık.

2002'de 18 bin olan nitelikli yatak sayımız, bugün 184 binin üzerinde. Tüm sağlık tesislerimizdeki yatak sayımız ise 270 bini aşmış durumda. Göreve geldiğimizde sadece 58 olan MR sayımız 1063'e, bilgisayarlı tomografi sayımız ise 323'ten 1.400'e yükseldi. Şehir hastanelerimiz yalnızca yatak sayılarıyla değil, yüksek teknolojiye sahip altyapıları, modern tıp cihazları, donanımlı ameliyathaneleri ve yoğun bakım kapasiteleri ile çok kritik roller üstleniyor. Toplamda 39 bin 367 yataklı 27 şehir hastanesini hizmete aldık. 14 bin 153 yataklı 11 şehir hastanesinin yapımı ise devam ediyor. 9 şehir hastanesi sağlık kampüsü ise ihale, proje ve arsa aşamasında. 379 yeni aile sağlığı merkezini milletimizin istifadesine sunduk. Bugün itibarıyla 8 bin 350 Aile Sağlığı Merkezi ve 30 bin 286 aile hekimi birimimizle ülkemizin dört bir yanında vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Daha burada saymaya kalksak inanın saatlerimizi alacak nice hizmeti, sağlık tesisini ve yatırımı ülkemize kazandırdık."