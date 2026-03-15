Eski başkomiserin şüpheli ölümü

Sakarya'da 76 yaşındaki emekli başkomiser Y.S. şüpheli şekilde hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Erenler ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, emekli başkomiser Y.S. oğlu Deniz S.'yi telefonla arayarak kendini iyi hissetmediğini ve rahatsız olduğunu söyledi. Bunun üzerine Y.S.'nin evine giden Deniz S., babasını başından vurulmuş halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Y.S., hayatını kaybetti.

Emekli başkomiserin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.



