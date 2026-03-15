Trump: İran ile anlaşma için şartlar henüz yeteri kadar iyi değil

İran savaşına ilişkin soruları cevaplandıran Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın yeni dini liderinin öldüğü iddialarının söylenti olduğunu belirterek, "Hayatta mı, değil mi, bilmiyorum. Şu ana kadar kimse onu gösteremedi" dedi.

Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşeyip döşemediği sorusuna ise "Net değil" cevabını verdi.

İran'a yönelik saldırılara da değinen Trump, İran füze ve İHA üretim tesislerinin büyük ölçüde devre dışı bırakıldığını, 2 gün içinde tamamen imha edileceğini kaydetti.

ABD'nin Hark Adası'na düzenlendiği saldırılarda adanın büyük bölümünün yıkıldığını ancak adayı eğlencesine birkaç kez daha vurabileceklerini belirtti.



