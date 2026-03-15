Bayram trafiği öncesi sürücülere uyarı
250.000 TL %3.34 Faizli Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Trakya'nın en yaşlı ili Edirne
Taksilerde yeni dönem başladı: Fiş almadan inmeyin, cezası var!
Eski başkomiserin şüpheli ölümü
Akran işkencesine 3 gözaltı
Otomobil şarampole devrildi: Anne ve baba öldü, 4 çocuğu ağır yaralandı
Erdoğan, trafikte iftariyelik dağıtan AK Gençlik üyeleriyle karşılaştı
'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 442 bin lira ceza
Erdoğan: Sağlık sistemimiz hiç olmadığı kadar güçlü
Bakan Fidan: Türkiye'nin güvenliği konusunda taviz yok
Yılmaz: Bütçemizde en büyük payı eğitime ayırdık
35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı davasının firari sanığı yakalandı
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Sıfır konut satışlarında 'dip' seviye görüldü: İşte nedeni!
İmamdan 'telefon' isyanı: Kıldırmıyorum namazı, terk edin camiyi!
MEB inceledi: Yardımcı kaynaklara TYMM vizesi çıkmadı
Tıp mucizesi: 20 doktor, 11 saat ve yeniden atan bir kalp!
Modifiyede 1 Nisan alarmı: Söküm kuyrukları başladı!
Bakanlık verileri paylaştı: İşte 2025'te en çok şikayet edilenler!
Emeklilere ikramiye ve aylık ödemeleri bugün başlıyor
Orman şerhlerine son: 3 milyon vatandaşın tapu sorunu çözülüyor
Alkole yeni kısıtlamalar: Yeni yasa teklifi TBMM'de
Yargıtay'dan emsal karar: Akıllı ilaç bedelini geri almak zorlaşıyor mu?
Ankara'dan İran'a net mesaj: İhtiyatlı tavrımız sınırsız değil!
Bayraktar, 2000km menzilli K2 Kamikaze İHA'yı tanıttı
Esenyurt'ta kayyum görevlendirilmesine iptal yok!
Hafta sonu hava durumu: Batıda bahar, doğuda kış havası!
SGK'dan açıklama: 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi mi?
Bakan Işıkhan ile Memur-Sen heyeti bir araya geldi: Masada 8 madde var!
Karadeniz'in zorlu yollarında yerli taksi: Togg

Trabzon'un Çaykara ilçesinde Mehmet Sabri Kara, Togg T10F model aracını taksiye dönüştürerek yolcu taşımaya başladı. Elektrikli taksi hem vatandaşların hem turistlerin ilgisini çekiyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mart 2026 10:28, Son Güncelleme : 15 Mart 2026 10:45
Karadeniz'in zorlu coğrafyasında yıllardır direksiyon sallayan taksici Mehmet Sabri Kara, araç tercihiyle dikkat çekti. Trabzon'un Çaykara ilçesinde yaşayan ve uzun yıllardır taksicilik yapan Kara, son araç değişiminde Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u tercih etti.

Yeni aldığı sıfır kilometre Togg T10F model aracını sarı renge kaplatan Kara, otomobiline taksi tabelası ve taksimetre de taktırarak Karadeniz'de elektrikli taksi dönemini başlattı.

Dik rampaları, virajlı yolları ve değişken hava şartlarıyla bilinen bölgede elektrikli otomobille taksicilik yapmaya başlayan Kara, kısa sürede hem vatandaşların hem de turistlerin ilgisini çekti.

Geçimini turizm taşımacılığıyla sağlayan Kara, özellikle Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de yolcu taşıyor. Elektrikli taksiyi gören yerli ve yabancı turistler hem aracı inceliyor hem de fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor.

"Türkiye'de T10F modelini ilk kez ben taksi yaptım"

Karadeniz'in sarp yollarında sessizce ilerleyen elektrikli taksinin sahibi Mehmet Sabri Kara, "Uzungöl'de dünyaca ünlü arabamızı kullanıyorum. Yerli ve milli olduğu için Togg'u tercih ettim. Daha önceden niyetim vardı ancak menzilinin artmasını bekledim. Şimdilik menzille alakalı bir sıkıntı yaşamadım. Taksiye binenlerin ilk anda ekran hoşuna gidiyor. Araç ile fotoğraf çektirmek istiyorlar. Araca bindikten sonra tekrar arayan yolcular da oluyor. Vatandaşa iyi bir hizmet oluyor. Türkiye'de T10F modelini ilk kez ben taksi yaptım. Araca karşı soğuk olan insanlar vardı aracı tanıyınca daha sıcak bakmaya başladı. Konfor çok iyi. Burada insanların araca bakış açısı değişti. Ses yok, teknoloji çok ileride. Yolcunun rahatlığı çok değişti. Taksi durağına gelip ben özellikle Togg ile gitmek istiyorum diyenler oluyor" dedi.


