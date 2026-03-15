Bayram trafiği öncesi sürücülere uyarı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bayram trafiği öncesi sürücülere uyarı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanlığı Sürüş Teknikleri Şube Müdürü Cengiz Yeğen, Ramazan Bayramı'nın okulların ara tatiliyle birleşmesi dolayısıyla yollarda yoğunluk yaşanmasının beklendiğini belirterek, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mart 2026 11:53, Son Güncelleme : 15 Mart 2026 11:54
Yazdır
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanlığı Sürüş Teknikleri Şube Müdürü Cengiz Yeğen, trafikte yolcu veya sürücü fark etmeksizin araçtaki herkesin emniyet kemeri kullanması gerektiğini vurguladı.

Vatandaşların yolculuğa ve sürüşe başlamadan önce araçlarını tanımaları gerektiğini ifade eden Yeğen, "Aracın lastiği, lastik basıncı, yağları, yağ değişimi, filtreleri, aynaları, direksiyon boyu, koltuğun açısı ve benzeri her biri bütünlüğün bir parçası. Bunlardan birkaç tanesi eksik olduğunda sürüş güvenliğini kesinlikle olumsuz etkileyecektir. Dolayısıyla sürüşe başlamadan önce aracın yolculuğa hazır hale getirilmesi son derece önemli." dedi.

Yeğen, hızlı gitmenin tercih olarak görülse de son derece yanlış olduğuna işaret ederek, "İstatistikler, ortalama hızın 10 kilometre aşağıya çekilmesi halinde kazaların yüzde 20 civarında aşağıya çekeceğini gösteriyor. Gideceğimiz yere belki 10 dakika, 20 dakika geç gideceğiz ama güvenli gideceğiz çünkü hız arttıkça aracın kontrolü bizde olmayacak. Aracın kontrolü araçta olacak." diye konuştu.

"Sürücülerin sevdiklerini riske etmemelerini tavsiye ediyorum"

Yeğen, bayramda artan kullanıcılar ve çeşitli büyüklükteki araçlar nedeniyle trafiğin en üst seviyeye çıkacağına dikkati çekti.

Bu yoğun trafikte yapılacak hatada kaza geçirmeden kurtulabilme ihtimalinin diğer zamanlara göre çok düşük olduğuna işaret eden Yeğen, şunları kaydetti:

"Sürücülerimizin en çok göz önünde bulundurması gereken faktör bu. Yollarımızın diğer zamanlara göre kapasitesi, hacmi çok yükseliyor. Sürücülerin takip mesafesini buna göre kullanmaları, geçişlerde sinyal vermeleri, yol kenarlarında zorlu durumlarda beklerken dörtlülerini yakmaları, görünürlüğü gece ve gündüz artıracağından son derece önemli.

Yola çıkmadan önce uyku getirecek karbonhidrat, ayran ve benzeri bu tarz gıdalardan uzak durup sıklıkla mola verilmeli. Profesyonel bir sürücünün bile gün boyu 9 saat sürücülük yaparak bir yerden bir yere gittiğini düşünecek olursak bayram trafiğine çıkacak sürücülerin mutlak suretle uzun süre dinlendikten sonra tekrar yola çıkıp kendilerini ve sevdiklerini riske etmemelerini tavsiye ediyorum."


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber