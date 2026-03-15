Bayramda hava nasıl olacak?
Araç içi ekran cezaları durduruldu: 27 Şubat'tan bu yana kesilen tüm cezalar iptal
Firari olan 72 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Mart ayında çocuklara 1,8 milyar TL destek
KDK: Radar kalibrasyon bilgileri vatandaşa verilmeli
Bakan Gürlek: Her türlü ayrımcılık barışı ve ortak geleceği tehdit ediyor
Bayram trafiği öncesi sürücülere uyarı
Trakya'nın en yaşlı ili Edirne
Taksilerde yeni dönem başladı: Fiş almadan inmeyin, cezası var!
Eski başkomiserin şüpheli ölümü
Akran işkencesine 3 gözaltı
Otomobil şarampole devrildi: Anne ve baba öldü, 4 çocuğu ağır yaralandı
Erdoğan, trafikte iftariyelik dağıtan AK Gençlik üyeleriyle karşılaştı
'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 442 bin lira ceza
Erdoğan: Sağlık sistemimiz hiç olmadığı kadar güçlü
Bakan Fidan: Türkiye'nin güvenliği konusunda taviz yok
Yılmaz: Bütçemizde en büyük payı eğitime ayırdık
35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı davasının firari sanığı yakalandı
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Sıfır konut satışlarında 'dip' seviye görüldü: İşte nedeni!
İmamdan 'telefon' isyanı: Kıldırmıyorum namazı, terk edin camiyi!
MEB inceledi: Yardımcı kaynaklara TYMM vizesi çıkmadı
Tıp mucizesi: 20 doktor, 11 saat ve yeniden atan bir kalp!
Modifiyede 1 Nisan alarmı: Söküm kuyrukları başladı!
Bakanlık verileri paylaştı: İşte 2025'te en çok şikayet edilenler!
Emeklilere ikramiye ve aylık ödemeleri bugün başlıyor
Orman şerhlerine son: 3 milyon vatandaşın tapu sorunu çözülüyor
Alkole yeni kısıtlamalar: Yeni yasa teklifi TBMM'de
Yargıtay'dan emsal karar: Akıllı ilaç bedelini geri almak zorlaşıyor mu?
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Tarımda dijital dönüşüm merkeze alınacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yıl tarım sektöründe "dijital dönüşümü" stratejik öncelik olarak belirlerken, üretimden hayvancılığa, sulamadan ilaçlamaya kadar birçok alanda ileri teknolojilerin kullanımı yaygınlaştırılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mart 2026 12:38, Son Güncelleme : 15 Mart 2026 13:07
Yazdır
Teknolojideki hızlı gelişmeler tarım sektörüne de yansırken, otonom tarım araçları, hassas toprak işleme ve ekim makineleri, robotik uygulamalar, akıllı sulama sistemleri, bilgisayar destekli hayvancılık çözümleri, yapay zeka tabanlı su ürünleri uygulamaları, sera otomasyonları ile topraksız ve dikey tarım sistemleri, bu dönüşümün temel unsurları arasında bulunuyor.

Yapay zeka destekli uygulamaların yaygınlaşmasıyla birlikte bitkisel üretim, hayvancılık ve su ürünlerinde dijitalleşme süreci hız kazanıyor. Bakanlık da bu alandaki çalışmalarını kapsamlı bir yol haritası çerçevesinde sürdürüyor.

Bu kapsamda Bakanlık, bu yıl ilk kez Türkiye'nin Dijital Toprak Haritası'nı hazırlayacak. Söz konusu harita, illerin arazi kullanım planlamasında ve tarımsal üretim stratejilerinin belirlenmesinde güncel ve güvenilir veri kaynağı olacak.

Ayrıca tarımda veri temelli karar alma süreçlerini güçlendirmek amacıyla Yapay Zeka ve Tarım Teknolojileri Araştırma Merkezi kuruldu. Bu merkezle birlikte tarımın yalnızca geleneksel üretim alanı olmaktan çıkarılarak, veri odaklı ve yüksek teknolojili bir sektöre dönüştürülmesi hedefleniyor.

Yapay Zeka Strateji Belgesi'nin açıklanması planlanıyor

Üretim süreçlerinde teknolojinin etkin kullanımını yönlendirecek Yapay Zeka Strateji Belgesi'nin de yıl içinde kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor. Belgeyle birlikte geleneksel tarım yöntemlerinin modern teknolojiyle optimize edilmesi ve "akıllı tarım" ekosisteminin oluşturulması amaçlanıyor.

Türkiye'nin tarım teknolojileri alanında önemli bir potansiyeli bulunurken, kamu, üniversiteler, araştırma merkezleri ve özel sektör işbirliğiyle yürütülen AR-GE çalışmaları son dönemde ivme kazanıyor.

Bakanlık, uydu teknolojileri aracılığıyla tarımsal faaliyetleri ve doğal kaynakları sürekli izlerken, ekili alanların haritalandırılmasını da sağlıyor. Yenilenebilir enerji kullanımı teşvik edilirken, otonom araçlar ve ileri sulama teknikleri gibi yenilikçi projeler destekleniyor.

Sulama, yetiştirme, hasat, gübreleme, depolama ve ilaçlama gibi üretim süreçlerinde ileri teknolojilerin kullanımıyla verimlilik artırılıyor.

Yerli ve milli imkanlarla akıllı tarım sistemleri geliştiriliyor

Bu çalışmalar, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) koordinasyonunda yürütülüyor. TAGEM, yerli ve milli imkanlarla akıllı tarım sistemleri geliştirirken, araştırma enstitülerinde yürütülen ulusal ve uluslararası projelerden elde edilen verileri merkezi bir sistemde topluyor.

Uydu görüntülerinden sensör verilerine, saha çalışmalarından deney sonuçlarına kadar farklı veri kaynakları entegre edilerek sonuçlar analiz ediliyor. Yapay Zeka ve Tarım Teknolojileri Araştırma Merkezi sayesinde bu veriler yalnızca raporlanmakla kalmıyor, üreticilere, karar vericilere ve sektöre somut politika önerileri olarak sunuluyor.

Bu bütüncül yaklaşım sayesinde bitkisel üretimde verim artışı sağlanırken, hayvancılıkta kaynak kullanımı optimize ediliyor ve su ürünleri yetiştiriciliğinde çevresel riskler daha etkin şekilde yönetiliyor.

Aynı zamanda toprak, su ve biyolojik kaynakların korunması desteklenirken, üreticilerin değişen iklim koşullarına daha hızlı ve bilinçli uyum sağlamasına katkı sunuluyor. Böylece gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesi ve doğal kaynakların gelecek nesillere sürdürülebilir biçimde aktarılması hedefleniyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber