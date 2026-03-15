250.000 TL %3.34 Faizli Kredi Fırsatı!
250.000 TL %3.34 Faizli Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
KDK: Radar kalibrasyon bilgileri vatandaşa verilmeli

KDK, idari para cezasının dayanağı olan radar cihazına ilişkin asgari bilgilerin, cihaz seri numarası veya teknik detaylar kamu güvenliğini etkilemeyecek şekilde maskelenerek, başvurana sunulması gerektiğini aktardı.

Haber Giriş : 15 Mart 2026 13:44, Son Güncelleme : 15 Mart 2026 13:44
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), "radar cihazının kalibrasyonuyla ilgili bilgilerin, talep edilmesi halinde idari para cezası verilen kişiye bildirilmesi" tavsiyesinde bulundu.

Hız limitini aştığı gerekçesiyle idari para cezası verilen bir kişi, hız ihlalini ortaya koyan herhangi bir belgenin ceza tutanağının ekinde sunulmadığını belirterek, cezanın iptali için sulh ceza hakimliğine itirazda bulundu.

"Radar cihazının kalibrasyonunun güncel olduğu" gerekçesiyle talebi reddedilen vatandaş, radar cihazının türü, modeli, seri numarası ve kalibrasyonuna ilişkin bilgi ve belgeleri emniyetten talep etti ancak olumsuz yanıt aldı.

İdari para cezasının dayanağı olan bilgi ve belgelere erişememesi nedeniyle bilgi edinme hakkının ihlal edildiğini savunan vatandaş, KDK'ya başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, cezanın kesildiği il emniyet müdürlüğünden bilgi istedi. Kuruma gelen yazıda, "Kalibrasyon belgelerinin idarenin iç düzeni, denetim ve teknik altyapısına ilişkin belgeler olması nedeniyle bireysel başvurular kapsamında paylaşılmasının mümkün olmadığı, gerekli görülmesi halinde belgelerin yargı mercilerince resen talep edilebileceği" kaydedildi.

Başvurucuyu haklı bulan KDK, "cezanın kesildiği radar cihazının kalibrasyonuna ilişkin bilgi ve belgelerin, kamu güvenliğini zedeleyebilecek nitelikteki hususlar hariç tutularak başvurana bildirilmesi" yönünde İçişleri Bakanlığına tavsiyede bulundu.

"Bilgi edinme hakkına müdahale"

KDK'nın kararında, bilgi edinme hakkının, idarenin kamu gücüne dayanarak tesis ettiği ve kişilerin hukuksal durumlarını etkileyen işlemler karşısında hak arama yollarının etkin şekilde kullanabilmesinde önemli bir araç olduğuna işaret edildi.

İdari para cezasının dayanağını oluşturan radar cihazına ilişkin bilgi ve belgelerin, "yalnızca yargı mercilerince talep edilebileceği" gerekçesiyle başvurana verilmemesinin Anayasa'da güvence altına alınan bilgi edinme hakkı ile bağdaşmadığı vurgulanan kararda, şunlar kaydedildi:

"Başvurana doğrudan uygulanan idari para cezasının hukuka uygunluğunu denetleyebilmesi için radar cihazının kalibrasyonuna ilişkin asgari bilgilerin kendisiyle paylaşılması gerekmektedir. Kalibrasyon belgelerinde yer alan cihaz seri numarası, teknik ölçüm değerleri veya görevli personele ilişkin bilgiler gibi kamu güvenliğini ilgilendirebilecek unsurların ayıklanması veya maskelenmesi suretiyle başvurana asgari düzeyde bilgi verilmesi mümkündür. Bu imkan varken talebin tümden reddedilmesi, bilgi edinme hakkının özüne dokunan ölçüsüz bir müdahale niteliği taşımaktadır."


