Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören Ulu Cami yeniden ibadete açılıyor

Dulkadiroğlu Beyi Süleyman Bey tarafından 1442-1454 yıllarında inşa edilen ve 1500'lü yıllarda oğlu Alaüddevle Bozkurt Bey tarafından genişletilen tarihi yapı, 2023 yılındaki depremin izlerini silmek için yürütülen 1,5 yıllık çalışmayla yeniden ayağa kaldırıldı.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde hasar gören caminin kendine has mimari özelliklerini korumak için büyük çaba sarf ettiklerini belirtti.

Dulkadiroğlu Beyliği döneminde inşa edilen Ulu Cami'nin bölgenin ve Kahramanmaraş'ın simge eserlerinden olduğunu dile getiren Tunç, şunları kaydetti:

"Ulu Camimiz, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan bir eserimizdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce öncelikli olarak oluşturulan bilim kurulunun önerileri doğrultusunda rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanarak Koruma Kurulu onaylarından sonra uygulama aşamasına geçildi. Jeoradar taramaları başlatıldı. Eserin beden duvarları ve kolonlarında askılama işlemleri yapıldı. Eserin özgün kimliği korunarak beden duvarlarında enjeksiyon uygulaması yapıldı. Statik güçlendirme için sürekli zıvana-kenet ve gergi sistemleri uygulamaları ile birlikte binanın statik anlamda daha güvenli bir şekle dönüştürülerek gelecek nesillere aktarılması için restorasyon çalışmasına devam edildi."

Eserin özgün kimliğinin korunduğunu, sanat tarihi raporunda yazan haliyle restorasyon çalışmasının yapıldığını belirten Tunç, caminin mihrap kısmının ve hünkar mahfilindeki çeşmenin de yeniden ihya edildiğini söyledi.



