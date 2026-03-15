Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören Ulu Cami yeniden ibadete açılıyor

Bayramda hava nasıl olacak?
Bayramda hava nasıl olacak?
Araç içi ekran cezaları durduruldu: 27 Şubat'tan bu yana kesilen tüm cezalar iptal
Araç içi ekran cezaları durduruldu: 27 Şubat'tan bu yana kesilen tüm cezalar iptal
Firari olan 72 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Firari olan 72 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Mart ayında çocuklara 1,8 milyar TL destek
Mart ayında çocuklara 1,8 milyar TL destek
KDK: Radar kalibrasyon bilgileri vatandaşa verilmeli
KDK: Radar kalibrasyon bilgileri vatandaşa verilmeli
Bakan Gürlek: Her türlü ayrımcılık barışı ve ortak geleceği tehdit ediyor
Bakan Gürlek: Her türlü ayrımcılık barışı ve ortak geleceği tehdit ediyor
Bayram trafiği öncesi sürücülere uyarı
Bayram trafiği öncesi sürücülere uyarı
Trakya'nın en yaşlı ili Edirne
Trakya'nın en yaşlı ili Edirne
Taksilerde yeni dönem başladı: Fiş almadan inmeyin, cezası var!
Taksilerde yeni dönem başladı: Fiş almadan inmeyin, cezası var!
Eski başkomiserin şüpheli ölümü
Eski başkomiserin şüpheli ölümü
Akran işkencesine 3 gözaltı
Akran işkencesine 3 gözaltı
Otomobil şarampole devrildi: Anne ve baba öldü, 4 çocuğu ağır yaralandı
Otomobil şarampole devrildi: Anne ve baba öldü, 4 çocuğu ağır yaralandı
Erdoğan, trafikte iftariyelik dağıtan AK Gençlik üyeleriyle karşılaştı
Erdoğan, trafikte iftariyelik dağıtan AK Gençlik üyeleriyle karşılaştı
'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 442 bin lira ceza
'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 442 bin lira ceza
Erdoğan: Sağlık sistemimiz hiç olmadığı kadar güçlü
Erdoğan: Sağlık sistemimiz hiç olmadığı kadar güçlü
Bakan Fidan: Türkiye'nin güvenliği konusunda taviz yok
Bakan Fidan: Türkiye'nin güvenliği konusunda taviz yok
Yılmaz: Bütçemizde en büyük payı eğitime ayırdık
Yılmaz: Bütçemizde en büyük payı eğitime ayırdık
35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı davasının firari sanığı yakalandı
35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı davasının firari sanığı yakalandı
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Sıfır konut satışlarında 'dip' seviye görüldü: İşte nedeni!
Sıfır konut satışlarında 'dip' seviye görüldü: İşte nedeni!
İmamdan 'telefon' isyanı: Kıldırmıyorum namazı, terk edin camiyi!
İmamdan 'telefon' isyanı: Kıldırmıyorum namazı, terk edin camiyi!
MEB inceledi: Yardımcı kaynaklara TYMM vizesi çıkmadı
MEB inceledi: Yardımcı kaynaklara TYMM vizesi çıkmadı
Tıp mucizesi: 20 doktor, 11 saat ve yeniden atan bir kalp!
Tıp mucizesi: 20 doktor, 11 saat ve yeniden atan bir kalp!
Modifiyede 1 Nisan alarmı: Söküm kuyrukları başladı!
Modifiyede 1 Nisan alarmı: Söküm kuyrukları başladı!
Bakanlık verileri paylaştı: İşte 2025'te en çok şikayet edilenler!
Bakanlık verileri paylaştı: İşte 2025'te en çok şikayet edilenler!
Emeklilere ikramiye ve aylık ödemeleri bugün başlıyor
Emeklilere ikramiye ve aylık ödemeleri bugün başlıyor
Orman şerhlerine son: 3 milyon vatandaşın tapu sorunu çözülüyor
Orman şerhlerine son: 3 milyon vatandaşın tapu sorunu çözülüyor
Alkole yeni kısıtlamalar: Yeni yasa teklifi TBMM'de
Alkole yeni kısıtlamalar: Yeni yasa teklifi TBMM'de
Yargıtay'dan emsal karar: Akıllı ilaç bedelini geri almak zorlaşıyor mu?
Yargıtay'dan emsal karar: Akıllı ilaç bedelini geri almak zorlaşıyor mu?
Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören Ulu Cami yeniden ibadete açılıyor

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören tarihi Ulu Cami, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından Kadir Gecesi'nde yeniden ibadete açılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mart 2026 14:32, Son Güncelleme : 15 Mart 2026 14:33
Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören Ulu Cami yeniden ibadete açılıyor

Dulkadiroğlu Beyi Süleyman Bey tarafından 1442-1454 yıllarında inşa edilen ve 1500'lü yıllarda oğlu Alaüddevle Bozkurt Bey tarafından genişletilen tarihi yapı, 2023 yılındaki depremin izlerini silmek için yürütülen 1,5 yıllık çalışmayla yeniden ayağa kaldırıldı.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde hasar gören caminin kendine has mimari özelliklerini korumak için büyük çaba sarf ettiklerini belirtti.

Dulkadiroğlu Beyliği döneminde inşa edilen Ulu Cami'nin bölgenin ve Kahramanmaraş'ın simge eserlerinden olduğunu dile getiren Tunç, şunları kaydetti:

"Ulu Camimiz, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan bir eserimizdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce öncelikli olarak oluşturulan bilim kurulunun önerileri doğrultusunda rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanarak Koruma Kurulu onaylarından sonra uygulama aşamasına geçildi. Jeoradar taramaları başlatıldı. Eserin beden duvarları ve kolonlarında askılama işlemleri yapıldı. Eserin özgün kimliği korunarak beden duvarlarında enjeksiyon uygulaması yapıldı. Statik güçlendirme için sürekli zıvana-kenet ve gergi sistemleri uygulamaları ile birlikte binanın statik anlamda daha güvenli bir şekle dönüştürülerek gelecek nesillere aktarılması için restorasyon çalışmasına devam edildi."

Eserin özgün kimliğinin korunduğunu, sanat tarihi raporunda yazan haliyle restorasyon çalışmasının yapıldığını belirten Tunç, caminin mihrap kısmının ve hünkar mahfilindeki çeşmenin de yeniden ihya edildiğini söyledi.


