Bayramda hava nasıl olacak?

Yurt genelinde bir süredir mevsim normallerinde seyreden sıcaklık, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan değerlendirmeye göre perşembe gününden itibaren azalacak.

Bugün yurdun doğu kesimlerinden başlayan yağış, bayrama kadar mola verecek.

Arife günü yani perşembe günü ise neredeyse Türkiye'nin tüm illerinde aralıklı sağanak geçişleri bekleniyor. Bayramın birinci ve ikinci gününde de yağışların devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin haritalı değerlendirmesinde yağış beklenen zaman ve iller işaretlenirken, "Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinde seyredeceği, Perşembe günü batı kesimlerden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor" değerlendirmesi de belirtildi.

Bayrama kadar hava nasıl olacak?

Yeni hafta soğuk havayla başlayacak.

Yarın İstanbul çoğunlukla bulutlu 10 derece.

Ankara parçalı bulutlu 14 derece. İzmir 17, Bursa 13, Antalya 20 derece.

Marmara Bölgesi'nde hava bulutlu, karayel hafif esecek. Bölge genelinde sıcaklık 10-13 derece arasında seyredecek.

İç Anadolu'da Sivas tarafı daha bulutlu. Eskişehir 14, Konya 15, Sivas 10 derece.

Ege'de Aydın, Muğla kesimi de bulutlu, rüzgar hafif. Manisa 15, Muğla 17, Denizli 19 derece.

Akdeniz'de yağışlar çok hafifliyor ama bulutluluk fazla. Adana 20, Hatay 17 derece.

Karadeniz Bölgesi'nde de hava bulutlu. Trabzon, Rize, Gümüşhane kesiminde yağış var. Bolu 10, Samsun 12 derece.

Güneydoğu'da yağmur etkisi azaltıyor. Doğuda Erzurum ve Kars'ta kar, Hakkari Van kesiminde sulu kar bekleniyor. Erzurum 5, Diyarbakır 14 derece.



