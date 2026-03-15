DHMİ eski daire başkanı Mehmet Cemil Acar yeniden yakalandı
Geçtiğimiz hafta tahliye edilen Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) eski daire başkanı Mehmet Cemil Acar, savcılığın itirazı üzerine çıkarılan yakalama kararı kapsamında bugün Aksaray Taşpazar Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 15 Mart 2026 16:10, Son Güncelleme : 15 Mart 2026 16:12
