Samsun'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Samsun'da FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mart 2026 16:13, Son Güncelleme : 15 Mart 2026 16:14
Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, FETÖ'ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. (58) gözaltına alındı.
FETÖ hükümlüsü hakkında gerekli işlemler başlatıldı.