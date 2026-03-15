'Made in Europe yaklaşımı Türkiye'yi de kapsayacak'
Ana sayfaHaberler Yaşam

Et ürünlerinde 'at eti' skandalı büyüyor: 64 yeni ürün listeye eklendi

Tüketicilerin sağlığını korumak için denetimlerini sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı, 'taklit-tağşiş' listesini güncelledi. Kavurmada çıkan at eti skandalının ardından liste tekrar gündeme geldi. Güncellenen listeye, 13'ü sağlığı tehlikeye düşürecek nitelikte olmak üzere toplam 64 yeni ürün eklendi. Listede özellikle et ve et ürünlerinde 'tek tırnaklı eti tespiti' (at, eşek veya katır eti) öne çıktı.

Haber Giriş : 15 Mart 2026 18:14, Son Güncelleme : 15 Mart 2026 18:17
Yazdır
Tüketicilerin sağlığını korumak için denetimlerini sürdüren ve 'taklit-tağşiş' listesini güncelleyen Tarım ve Orman Bakanlığı, çok sayıda yeni hileli ürünü daha ortaya çıkardı.

Kavurmada çıkan at eti skandalının ardından, liste tekrar gündeme geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimleri sonucunda taklit ve tağşiş yapılan ürünleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

Güncellenen listeye, 13'ü sağlığı tehlikeye düşürecek nitelikte olmak üzere toplam 64 yeni ürün eklendi.

Listede özellikle et ve et ürünlerinde 'tek tırnaklı eti tespiti' (at, eşek veya katır eti) öne çıktı.

Geçtiğimiz günlerde kamuoyunu sarsan, Mersin'de bulunan aşevinde dağıtılan kavurmadan at eti çıkmasının ardından, vatandaşın sağlığını tehlikeye atan bu ürünler tekrar gündeme geldi.

Listede, tüketicilerin yanıltılması ve sağlığı riske atan bu hileler, ambalajlı ürünlerde bile ortaya çıkabiliyor.

ET ÜRÜNLERİNDE TEK TIRNAKLI ETİ HİLESİ

Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinin en çarpıcı örnekleri et grubunda yer alıyor.

Resmi duyuruya göre, dana kavurma, dana sucuk, kıyma ve pide harcı gibi ürünlerde tek tırnaklı eti (at eti) tespit edildi.

Bu hile, dana/kuzu eti olarak satılan ürünlere at eti karıştırılması şeklinde gerçekleşiyor ve hem sağlık hem de tüketici aldatması açısından sağlığı tehlikeye düşürüyor.

Listede yer alan bazı ürünler ise şöyle sıralandı:

ÇAYDA GIDA BOYASI HİLESİ

Siyah çay ürünlerinde gıdada kullanımı yasaklanan boya maddeleri tespit edildi.

Bu hile, genellikle düşük kaliteli veya toz çay karışımlarına yapay renk vererek 'kaliteli siyah çay' görüntüsü yaratmak için uygulanıyor ve kanserojen risk taşıyabiliyor.

BALDA TAKLİT VE TAĞŞİŞ HİLESİ

Bal ürünlerinde 'taklit veya tağşiş tespiti' sıkça rapor ediliyor.

Genellikle şeker şurubu, nişasta veya yabancı maddeler karıştırılarak doğal bal görüntüsü veriliyor; bazen de polen oranı veya enzim aktivitesi düşük çıkıyor.

YAĞLARDA, TOHUM YAĞI KARIŞTIRMA HİLESİ

Zeytinyağı ve diğer bitkisel yağlarda en yaygın tağşiş, doğal sızma zeytinyağı olarak satılan ürünlere tohum yağları karıştırılabiliyor.

Bu hileyle ürünün asıl değeri düşerken ve tüketicileri yanıltıyor.

Bu hile, zeytinyağı sektöründe sık rastlanan bir sorun olup, fiyat avantajı sağlamak amacıyla uygulanır.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE İÇERİK ORANLARINDA OYNAMA HİLESİ

Süt ürünleri grubunda en sık görülen tağşişler:

Peynir ve yoğurda bitkisel yağ ve nişasta eklenmesi,

Tereyağı ve peynirde yüzde yağ oranının düşük olması,

Tereyağı yerine inek sütü karıştırılmasıdır.

KURUYEMİŞTE YABANCI MADDDE HİLESİ

Kuruyemişlerde, özellikle Antep fıstığı içeren ürünlerde fıstık yerine bezelye veya diğer ucuz yabancı maddeler kullanılarak tağşiş yapılıyor.

Bu, hem görsel olarak yanıltıyor, hem de besin değerini düşürüyor.

PUL BİBERDE YASAKLI BOYA KARIŞIMI HİLESİ

Pul biber ve toz kırmızı biber ürünlerinde en yaygın tağşişler:

Gıdada kullanımı yasak boya maddeleri eklenerek renk ve kalite görüntüsü verilmesi,

Gerçek biber yerine domates veya domates kurusu karıştırılması,

Nişasta gibi taklit/tağşiş gösteren maddeler ilavesidir.

Bu hileler, özellikle baharat sektöründe maliyet düşürmek ve ürünü daha çekici hale getirmek için uygulanır; bazı boyalar kanserojen risk taşıyabilir.

TÜKETİCİLERE UYARILAR

Bakanlık, tüketicileri 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' adresini düzenli kontrol etmeye ve ambalajlı, etiketli, Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı (İKN veya oval tanımlama işareti bulunan) ürünleri tercih etmeye çağırıyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber