'Made in Europe yaklaşımı Türkiye'yi de kapsayacak'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, AB ile yürütülen ticaret diplomasisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin üretim gücü ve stratejik konumunun Avrupa sanayisi için vazgeçilmez olduğuna işaret eden Bolat, "AB'nin yeni sanayi stratejisinde Türkiye'nin yer alması, ülkemizin Avrupa üretim ve tedarik zincirlerindeki güçlü ve önemli rolünün açık bir teyidi olmuştur.

Yürüttüğümüz yoğun diplomasi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın AB kurumları ve üye ülke liderleriyle kurduğu güçlü temaslar sayesinde 'Made in Europe' yaklaşımının Türkiye'yi de kapsayacak şekilde şekillenmesi önemli bir kazanım olmuştur." ifadelerine yer verdi.

"Ülkemiz Avrupa, için güvenilir bir üssü konumunda"

Bolat, Türkiye'nin güçlü sanayisi, gelişmiş üretim altyapısı ve 30 yılı aşan Gümrük Birliği ortaklığıyla Avrupa değer zincirlerinin en kritik halkalarından biri olduğuna dikkati çekerek, otomotivden makineye, beyaz eşyadan kimyaya kadar birçok sektörde Türkiye'nin, Avrupa için güvenilir bir üretim ve tedarik üssü konumunda olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin önünde yeni bir fırsat alanı bulunduğunu belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Yıllık büyüklüğü 2,6 trilyon euroyu aşan AB kamu alımları pazarı, sanayimiz ve iş dünyamız için önemli bir potansiyel barındırmaktadır. Hedefimiz, firmalarımızın Avrupa pazarına erişimini güçlendirmek, üretim kapasitemizi daha etkin değerlendirmek ve Türk sanayisinin Avrupa değer zincirlerindeki konumunu daha da ileri taşımaktır. Güçlü liderliği ile 'Güçlü Türkiye', üreten, rekabet eden ve küresel değer zincirlerinde söz sahibi olan güçlü bir ekonomidir."



