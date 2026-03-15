'Hiçbir şer odağının geleceğimizi ipotek altına almasına müsaade etmeyeceğiz'

Bakan Tekin'den Özel'e sert yanıt: Anlama özürlü herhalde bu arkadaş
Bakan Tekin'den Özel'e sert yanıt: Anlama özürlü herhalde bu arkadaş
'Made in Europe yaklaşımı Türkiye'yi de kapsayacak'
'Made in Europe yaklaşımı Türkiye'yi de kapsayacak'
Çelik Kubbe'de son durum nedir!
Çelik Kubbe'de son durum nedir!
'12,4 milyar liralık tüketici uyuşmazlığı karara bağlandı'
'12,4 milyar liralık tüketici uyuşmazlığı karara bağlandı'
Bayramda hava nasıl olacak?
Bayramda hava nasıl olacak?
Araç içi ekran cezaları durduruldu: 27 Şubat'tan bu yana kesilen tüm cezalar iptal
Araç içi ekran cezaları durduruldu: 27 Şubat'tan bu yana kesilen tüm cezalar iptal
Firari olan 72 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Firari olan 72 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Mart ayında çocuklara 1,8 milyar TL destek
Mart ayında çocuklara 1,8 milyar TL destek
KDK: Radar kalibrasyon bilgileri vatandaşa verilmeli
KDK: Radar kalibrasyon bilgileri vatandaşa verilmeli
Bakan Gürlek: Her türlü ayrımcılık barışı ve ortak geleceği tehdit ediyor
Bakan Gürlek: Her türlü ayrımcılık barışı ve ortak geleceği tehdit ediyor
Bayram trafiği öncesi sürücülere uyarı
Bayram trafiği öncesi sürücülere uyarı
Trakya'nın en yaşlı ili Edirne
Trakya'nın en yaşlı ili Edirne
Taksilerde yeni dönem başladı: Fiş almadan inmeyin, cezası var!
Taksilerde yeni dönem başladı: Fiş almadan inmeyin, cezası var!
Eski başkomiserin şüpheli ölümü
Eski başkomiserin şüpheli ölümü
Akran işkencesine 3 gözaltı
Akran işkencesine 3 gözaltı
Otomobil şarampole devrildi: Anne ve baba öldü, 4 çocuğu ağır yaralandı
Otomobil şarampole devrildi: Anne ve baba öldü, 4 çocuğu ağır yaralandı
Erdoğan, trafikte iftariyelik dağıtan AK Gençlik üyeleriyle karşılaştı
Erdoğan, trafikte iftariyelik dağıtan AK Gençlik üyeleriyle karşılaştı
'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 442 bin lira ceza
'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 442 bin lira ceza
Erdoğan: Sağlık sistemimiz hiç olmadığı kadar güçlü
Erdoğan: Sağlık sistemimiz hiç olmadığı kadar güçlü
Bakan Fidan: Türkiye'nin güvenliği konusunda taviz yok
Bakan Fidan: Türkiye'nin güvenliği konusunda taviz yok
Yılmaz: Bütçemizde en büyük payı eğitime ayırdık
Yılmaz: Bütçemizde en büyük payı eğitime ayırdık
35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı davasının firari sanığı yakalandı
35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı davasının firari sanığı yakalandı
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Sıfır konut satışlarında 'dip' seviye görüldü: İşte nedeni!
Sıfır konut satışlarında 'dip' seviye görüldü: İşte nedeni!
İmamdan 'telefon' isyanı: Kıldırmıyorum namazı, terk edin camiyi!
İmamdan 'telefon' isyanı: Kıldırmıyorum namazı, terk edin camiyi!
MEB inceledi: Yardımcı kaynaklara TYMM vizesi çıkmadı
MEB inceledi: Yardımcı kaynaklara TYMM vizesi çıkmadı
Tıp mucizesi: 20 doktor, 11 saat ve yeniden atan bir kalp!
Tıp mucizesi: 20 doktor, 11 saat ve yeniden atan bir kalp!
Modifiyede 1 Nisan alarmı: Söküm kuyrukları başladı!
Modifiyede 1 Nisan alarmı: Söküm kuyrukları başladı!
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Hiçbir şer odağının geleceğimizi ipotek altına almasına müsaade etmeyeceğiz'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bakanlık'ta düzenlenen Sahil Güvenlik Komutanlığı İftar Programı'na katıldı. Çiftçi, "Her türlü suç ve suçluyla mücadelede irademiz sarsılmazdır. Asayişi bozanlarla, organize suç şebekeleriyle, kaçakçılık ağlarıyla, insan tacirleriyle, terörün uzantılarıyla hukuk içinde, kararlılıkla, kesintisiz şekilde mücadele edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mart 2026 21:15, Son Güncelleme : 15 Mart 2026 21:06
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bakanlık'ta düzenlenen Sahil Güvenlik Komutanlığı İftar Programı'na katıldı.

Burada konuşan Çiftçi, ramazanın, kalplerin yumuşadığı, gönüllerin arındığı, merhametin ve paylaşmanın yeryüzüne yayıldığı müstesna bir zaman dilimi olduğunu söyledi.

Bugünlerin, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabulüne vesile olan kutlu bir zaman dilimine denk geldiğini belirten Çiftçi, "İnşallah, yarın Kadir Gecesi'ni idrak edeceğiz. Rabb'im bizleri o mübarek gecenin feyzinden nasiplenen, affına mazhar olan, gönlünü arındıran şanslı kullarından eylesin. Kadir Gecesi'nin bereketi, hanelerimize huzur, milletimize dirlik, vatanımıza esenlik getirsin." dedi.

Bakan Çiftçi, denizlerin, kıyıların, limanların, Türkiye'nin mavi ufku ve bereket kapısı olduğunu ifade etti.

Denizlerin güvenliğinin, yalnızca bir sınır güvenliği meselesi olmadığını vurgulayan Çiftçi, "Ekonomimizin, ticaretimizin, çevremizin, insan hayatının ve milli irademizin korunmasıdır. Sahil Güvenlik Komutanlığımız, deniz yetki alanlarımızda bu büyük sorumluluğu yüksek bir disiplinle, sarsılmaz görev şuuruyla yerine getiriyor." diye konuştu.

Çiftçi, Türkiye'nin bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük hedeflere yürüyen, ufkunu büyüten, iddiasını yükselten bir ülke olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye Yüzyılı vizyonu da bu iddianın en net göstergesidir. Bu vizyon güçlü devlet, güçlü millet, güçlü gelecek iradesidir. Savunmada caydırıcılık, ekonomide direnç, teknolojide atılım, kamu düzeninde kararlılık ve toplumsal huzurda süreklilik demektir. İçişleri Bakanlığı olarak Emniyetimizle, Jandarmamızla, Sahil Güvenliğimizle bu vizyonun güvenlik ayağını en sağlam şekilde taşımaya devam edeceğiz.
Rotamız bellidir, Türkiye Yüzyılı'nı, huzurun yüzyılı yapmak. Hedefimiz nettir, milletimizin güvenliği, çocuklarımızın yarınları. O yüzden her türlü suç ve suçluyla mücadelede irademiz sarsılmazdır. Asayişi bozanlarla, organize suç şebekeleriyle, kaçakçılık ağlarıyla, insan tacirleriyle, terörün uzantılarıyla hukuk içinde, kararlılıkla, kesintisiz şekilde mücadele edeceğiz. Suçu kaynağında önleyecek, riskleri ortaya çıkmadan bertaraf edeceğiz."

"Hiçbir şer odağının geleceğimizi ipotek altına almasına müsaade etmeyeceğiz"

İçişleri Bakanı Çiftçi, güvenliğin bir bütün olduğunu, karanın da denizinin de aynı iradenin parçası olduğunu ifade ederek, "Bu mücadelenin en kritik başlıklarından biri de uyuşturucuyla olan mücadelemizdir. Uyuşturucu, bir zehir ticareti olmanın ötesinde, gençliğimizi hedef alan sinsi bir tuzaktır. Ailelerimizi yıpratan, toplumun direncini düşüren, suç örgütlerini besleyen bir tehdittir. Gençlerimizin umutlarını karartanlara, haramı ticaret sayanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Hiçbir şer odağının geleceğimizi ipotek altına almasına müsaade etmeyeceğiz. Zira Türkiye'nin gençliği, Türkiye'nin istikbalidir. Bu istikbali korumak, mukaddes bir vazifedir." dedi.

Uyuşturucuyla mücadelede sahil hattının ve deniz trafiğinin öneminin büyük olduğunu söyleyen Çiftçi, şunları kaydetti:

"Düzensiz göçle mücadele, sınır güvenliğimizin, kamu düzenimizin ve insan hayatının korunmasının temel başlıklarından biridir. Ülkemiz, mazluma merhametiyle sahip çıkarken göçmen kaçakçılığını kazanca çeviren organize yapılara karşı kararlılıkla mücadele etmektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığımız bu mücadelenin Mavi Vatan'daki en önemli gücüdür. Denizlerde yürütülen keşif, gözetleme ve müdahalelerle hem kaçakçı şebekelerine darbe vurulmakta hem de tehlikeye düşen insanların hayatı korunmaktadır.
Bu kararlılık sürecek, göçmen kaçakçılarına asla geçit verilmeyecektir. Kaçakçılık rotaları, deniz yoluyla yapılan sevkiyatlar, kıyı bölgelerinde kurulmaya çalışılan karanlık ağlar, sizlerin dikkatli gözü ve hızlı müdahalesiyle bertaraf edilecektir. Denizlerde yürütülen kontrol ve operasyonel kabiliyet, sadece yakalama sayılarıyla ölçülen bir başarı değildir. Bu, aynı zamanda caydırıcılıktır, suçun önünü kesmektir ve milletimizin huzurunu büyütmektir. Sahil Güvenlik Teşkilatımız, denizdeki narkotik mücadelemiz başta olmak üzere arama-kurtarmadan düzensiz göçle mücadeleye, deniz emniyetinden çevre güvenliğine kadar çok geniş bir sahada en büyük stratejik gücümüzdür. İnşallah, bu gücü daha da tahkim edeceğiz."

Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir de programda konuşma yaptı.


