15 yaşındaki çocuk babasını ve ağabeyini öldürdü

Sivas'ta aile içerisinde çıkan silahlı kavgada baba ve büyük oğlu hayatını kaybederken, babaanne ağır yaralandı. Olayla ilgili 15 yaşındaki çocuk cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

Sivas'ın Merkez ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesindeki bir evden silah seslerinin geldiğini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, içeride kanlar içinde yerde yatan üç kişiyle karşılaştı.

BABA VE AĞABEY ÖLDÜ BABAANNE AĞIR YARALI

Yapılan ilk incelemede baba ile büyük oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan babaanne ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUK GÖZALTINDA

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 15 yaşındaki çocuk, cinayet şüphelisi olarak polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürerken, olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin soruşturma başlatıldı.



