Ramazan Bayramı öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 7 tutuklama
Bakan Tekin'den Özel'e sert yanıt: Anlama özürlü herhalde bu arkadaş
'Made in Europe yaklaşımı Türkiye'yi de kapsayacak'
Çelik Kubbe'de son durum nedir!
'12,4 milyar liralık tüketici uyuşmazlığı karara bağlandı'
Bayramda hava nasıl olacak?
Araç içi ekran cezaları durduruldu: 27 Şubat'tan bu yana kesilen tüm cezalar iptal
Firari olan 72 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Mart ayında çocuklara 1,8 milyar TL destek
KDK: Radar kalibrasyon bilgileri vatandaşa verilmeli
Bakan Gürlek: Her türlü ayrımcılık barışı ve ortak geleceği tehdit ediyor
Bayram trafiği öncesi sürücülere uyarı
Trakya'nın en yaşlı ili Edirne
Taksilerde yeni dönem başladı: Fiş almadan inmeyin, cezası var!
Eski başkomiserin şüpheli ölümü
Akran işkencesine 3 gözaltı
Otomobil şarampole devrildi: Anne ve baba öldü, 4 çocuğu ağır yaralandı
Erdoğan, trafikte iftariyelik dağıtan AK Gençlik üyeleriyle karşılaştı
'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 442 bin lira ceza
Erdoğan: Sağlık sistemimiz hiç olmadığı kadar güçlü
Bakan Fidan: Türkiye'nin güvenliği konusunda taviz yok
Yılmaz: Bütçemizde en büyük payı eğitime ayırdık
35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı davasının firari sanığı yakalandı
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Sıfır konut satışlarında 'dip' seviye görüldü: İşte nedeni!
İmamdan 'telefon' isyanı: Kıldırmıyorum namazı, terk edin camiyi!
MEB inceledi: Yardımcı kaynaklara TYMM vizesi çıkmadı
Tıp mucizesi: 20 doktor, 11 saat ve yeniden atan bir kalp!
Modifiyede 1 Nisan alarmı: Söküm kuyrukları başladı!
16 Mart 2026'dan önemli gündem başlıkları

16 Mart 2026'dan önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2026 00:01, Son Güncelleme : 16 Mart 2026 00:04
16 Mart 2026'dan önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Galatasaray Üniversitesi'nde yapılacak Prof. Dr. İlber Ortaylı Anma Töreni'ne katılacak, partisinin genel merkezinde CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek ve Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Şehit Yakınları ve Gaziler ile İftar Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/Ankara/15.00/19.03)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pursaklar Şehri Tebessüm Nikah ve Balo Salonu'nda düzenlenen Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı İftar Programı'na katılacak.

(Ankara/18.00)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliğe ve çeşitli yerlere ziyaretlerde bulunacak.

(Muğla/12.00/19.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Valiliğe ve partisinin il başkanlığına ziyarette bulunacak, iftar programına katılacak, esnafı ziyaret edecek.

(Manisa/16.00/16.45/19.22/22.00)

4- AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Menemen Belediyesi'nin Şehir Parkı'nda düzenlediği Geleneksel İftar Programı'na katılacak.

(İzmir/19.20)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Genel Merkez Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek "Çocuk Gülerse Dünya Güler" İftar Programı'na iştirak edecek.

(Ankara/18.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi ile motorlu kara taşıtları verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayı merkezi yönetim bütçe denge tablosunu yayımlayacak.

(Ankara/11.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 ve 8 yıl vadeli devlet tahvillerinin yeniden ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihçi yazar ve akademisyen Prof. İlber Ortaylı'nın Fatih Camisi'nde cenaze namazına katılacak.

(İstanbul/16.40)

SPOR

1- Trendyol 1. Lig'in 31. haftası, Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK, Arca Çorum FK-Esenler Erokspor ve Sipay Bodrum FK-Boluspor maçlarıyla sona erecek.

(Balıkesir/13.30/Çorum/16.00/Muğla/20.00)

2- Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 31. hafta müsabakaları tamamlanacak.

