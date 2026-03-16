İran'da 18 medya çalışanı İsrail ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı

Devlet televizyonu Press TV'nin haberine göre İran İstihbarat Bakanlığı, gözaltına alınan şahısların Amerikan-İsrail düşmanı tarafından bombalanan yerlerin yanı sıra acil yardım görevlileri ile kurtarma ekiplerinin bulunduğu noktaların fotoğraflarını kanala gönderdiğini bildirdi.

Haberde, en az 21 kişinin daha yasal işlemle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Daha önce yapılan açıklamalarda, İranlı yetkililerin ülkenin düşmanlarıyla bilgi paylaştığı iddiasıyla en az 500 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.



