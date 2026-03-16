Ramazan Bayramı'nda trenlerde 8 bin 898 kişilik ek kapasite sağlanacak
İran'da 18 medya çalışanı İsrail ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı

İran makamları, Tahran yönetiminin İsrail ile bağlantılı olmakla suçladığı uydu haber kanalı Iran International için çalıştığı iddia edilen 18 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2026 09:11, Son Güncelleme : 16 Mart 2026 08:52
Devlet televizyonu Press TV'nin haberine göre İran İstihbarat Bakanlığı, gözaltına alınan şahısların Amerikan-İsrail düşmanı tarafından bombalanan yerlerin yanı sıra acil yardım görevlileri ile kurtarma ekiplerinin bulunduğu noktaların fotoğraflarını kanala gönderdiğini bildirdi.

Haberde, en az 21 kişinin daha yasal işlemle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Daha önce yapılan açıklamalarda, İranlı yetkililerin ülkenin düşmanlarıyla bilgi paylaştığı iddiasıyla en az 500 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.


